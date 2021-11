Der medizinische Assistent Benno Bullert impft am gestrigen Donnerstag eine junge Frau bei der „Dauerhaften Impfaktion“ in der Eberbacher Güterbahnhofstraße. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Seit vergangenen Donnerstag gibt es auch in Eberbach eine vom Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises organisierte "Dauerhafte Impfaktion" (DIA).

Im ehemaligen Raum eines Bodenbelagsfachmarkts in der Güterbahnhofstraße 15 sind zwei Aufklärungs- und Impfkabinen sowie ein Registrierungs- und ein Wartebereich untergebracht.

Geimpft wird immer dienstags, donnerstags und freitags, jeweils zwischen 8.30 und 18.30 Uhr. Wegen der Kontingentierung des Biontech-Impfstoffs kommt ab sofort vermehrt das Vakzin von Moderna zum Einsatz; es gibt keinen Anspruch auf Verabreichung eines gebuchten Impfstoffs.

Termine sind schwer zu bekommen. Laut Ralph Adameit, Pressesprecher des Landratsamts, werden an den entsprechenden Impftagen jeweils 200 Impfungen angeboten, und seit vergangenen Woche ist alles ausgebucht.

Die Termine werden aber regelmäßig für 14 Tage im Voraus neu eingestellt. Adameit empfiehlt, immer wieder online zu prüfen, ob es freie Termine gibt. Grundsätzlich ist für diese "Dauerhafte Impfaktion" auch eine telefonische Terminvergabe möglich. Wenn allerdings keine Termine buchbar sind, können auch keine Termine per Telefon vergeben werden.

Die Öffnungstage orientieren sich an dem zur Verfügung stehenden Personal und fügen sich laut Landratsamt "in ein Gesamtkonzept ein". Allerdings prüft man laut Adameit derzeit "an allen Standorten eine Erhöhung der Kapazitäten".

Wie der Pressesprecher weiter erläutert, liegt in Eberbach der Anteil an Drittimpfungen, gemessen an den ersten drei DIA-Terminen bei 92 Prozent. Am 18., 19. und 23. November wurden insgesamt 597 Impfdosen verabreicht. Davon waren 36 eine Erstimpfung, zwölf eine Zweitimpfung und die Drittimpfung bekamen 549 Bürger. Für den kompletten Zuständigkeitsbereich des Mobilen Impfteams liegt der Anteil an Drittimpfungen bei 83 Prozent.

Aktuell sieht das Konzept des Landes Baden-Württemberg eine Öffnung der "dauerhaften Impfaktionen" bis 30. April 2022 vor.

Info: Eine Übersicht der Termine für Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen gibt’s unter www.rnz.de/Impftermine. Dort stehen Impfangebote in Heidelberg, Mannheim, Rhein-Neckar- und Neckar-Odenwald-Kreis; die Liste wird täglich aktualisiert.