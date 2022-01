Eberbach. (SW/fhs) Wie zu erwarten war, ist auch im Raum Eberbach der Jahreswechsel im zweiten Pandemiejahr vergleichsweise ruhig verlaufen. Auf dem Polizeirevier bestätigt der Vorkommnisbericht: Es war nochmals das, was man schon zu Weihnachten als "Stille Nacht" besungen hatte, auch wenn privat durchaus einige Böller und Raketen zündeten.

Keiner der Streifengänge oder Einsätze fand den Weg in den Bericht des Mannheimer Polizeipräsidiums. Gleiches galt für den klimatisch sehr milden Neujahrstag 2022: Spaziergänger genossen die Sonne bei einem Spaziergang am Neckarlauer und die Stadt, die in der Nacht wenig Feuerwerk erlebte, erstrahlte in der Wintersonne…

In der Eberbacher GRN-Klinik war das große Team der Notfallambulanz im Einsatz. Foto: Stefan Weindl

Zu den Lokalen, die in Eberbach öffneten, zählte das "Anatolia" mit Ahmad Hassan. Foto: Weindl