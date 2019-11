Eberbach. Bei der jährlichen Winterfeier des THW in seiner Unterkunft wurde auf das vergangene Jahr zurückgeblickt und Jubilare geehrt.

Nach dem letzten offiziellen Ausbildungsdienst veranstaltet der THW-Ortsverband traditionell ein Fest für seine aktiven Helferinnen und Helfer. Ortsbeauftragter Markus Haas konnte hierzu zahlreiche Gäste im Ausbildungsraum der THW begrüßen. Bisher wurden im Jahr 2019 knapp 4 200 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet. Größere Einsätze unter Beteiligung der Eberbacher Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen waren in der Weinheimer Kläranlage sowie am Ittertal-Stausee.

Auch die Atemschutzgeräteträger wurden nach längerer Einsatzpause zu einem Hochhausbrand in Mannheim sowie einem Silobrand in Sinsheim hinzugerufen. Mehrere weitere kleinere Einsätze in Eberbach und Umgebung wurden erfolgreich abgearbeitet. Dabei wurde besonders die gute Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Eberbach sowie den umliegenden Wehren erwähnt. Auch die Jugendgruppen der Organisationen arbeiten eng zusammen.

Die ehemalige Bergungsgruppe 2 wurde im Laufe des Jahres auf Initiative der Bundesanstalt THW zur Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung umbenannt. Auch die Ausstattung konnte erweitert werden: Zwei neue Mannschaftszelte verbessern die Einsatzfähigkeit über mehrere Tage. Außerdem beschaffte der THW Förderverein Eberbach einen tragbaren mobilen Stromerzeuger.

Markus Haas dankte Luisa Haas und Maurice Franek für zehnjährige Mitarbeit, Zugführer Tobias Nava wurde für seine 20-jährige Zugehörigkeit geehrt. Simone Haas, Petra Lanik und Claudia Müller erhielten eine Urkunde für 25 Jahre Dienst im THW.

Für ihre Mithilfe beim Moorbrand in Meppen im Jahr 2018 wurden Björn Fellhauer, Michael Becker und Raphael Kaufmann ausgezeichnet. Nach den Ehrungen zeigte der Ausbildungsbeauftragte Björn Fellhauer eine Diaschau der Ereignisse aus dem laufenden Jahr.

Das Jahr 2020 soll mit einem Teamworkshop beginnen, bei dem alle aktiven Helfer über die Arbeitsweise beraten werden. Führungskräfte und Helfer freuen sich außerdem auf einen neuen mobilen Notstromerzeugermit Lichtmast, sowie weitere ergänzende Beschaffungen.