Eberbach. "Über die Macht der Bücher in Zeiten des Krieges" hat die französische Journalistin Delphine Minoui ihr Buch über "Die geheime Bibliothek von Daraya" untertitelt. Das Buch entführt in einen Vorort von Damaskus, in eine Oase der Ruhe inmitten der Zerstörungen des syrischen Bürgerkriegs. An einen Ort des Lesens und der Sprache, den Aktivisten mit Tausenden von aus den Trümmern geretteten Büchern geschaffen haben.

Luzia Scharf hat das 2018 erschienene Sachbuch für diese Weihnachtszeit unter pandemischen Bedingungen auf ihre Empfehlungsliste gesetzt. Die Bibliothekarin der Stadtbücherei und die zwei örtlichen Buchhändlerinnen Carola Erb und Martina Greif-Trussina haben wir als Frauen vom Fach nach ihren Lesetipps gefragt. Und dabei jede Menge informative, unterhaltsame, zum Nachdenken und zum Schmunzeln anregende Titel eingesammelt.

Luzia Scharf musste sich ihre Lektüretipps gewissermaßen abringen. Weil für sie — siehe oben — "natürlich Bücher an sich und jedes einzelne Buch was hat". Ausgesucht hat Scharf neben Minouis Titel den 2017 erschienenen Roman "Die Phantasie der Schildkröte" von Judith Pinnow, in dem eine zurückgezogen in einer Welt von Routinen lebende Frau auf geheimnisvolle Weise dem Kind in sich begegnet. Und den Weihnachtsroman "Engel im zweiten Lehrjahr" von Eveline Hasler (2009), "eine Geschichte zum Schmunzeln, bei der dieses Schmunzeln hinterher noch eine ganze Weile anhält", beschreibt Scharf ihre Leseerfahrung. "Magenweh" hat ihr dagegen die Lektüre von "Ich bin ja nicht rechts, aber..." von Anna Siebenstein verursacht. Ein topaktueller Titel (2020) für die Altersgruppe ab 12, der laut Scharf eindringlich darstellt, wie sich Rechtsradikalismus bei Jugendlichen aufbauen kann und wie junge Leute da reinschlittern können mit ihrem Wunsch nach Gruppen-Zugehörigkeit und ihren Aktivitäten im Internet.

Martina Greif-Trussina hat ein Faible für Bilderbücher und einen ganzen Stapel davon vorbereitet. "Ich liebe Bilderbücher, ich halte sie für ein wichtiges Medium für die ganze Familie!" zieht die Buchhändlerin als erstes das großformatige "Der Elch der Ewenken" heraus. Ewenken, das sind Rentiernomaden, die in der Inneren Mongolei leben, und einem von ihnen folgt in dieser Geschichte von Gerelchimeg Blackcrane und der Malerin/Illustratorin Jiu Er ein mutterloses Elchkalb bis in sein Zelt. Empfohlen ab 6 Jahre."Eine Wiese für alle" von Hans-Christian Schmidt und Andreas Német (2020) ist schon was für die Jüngsten ab 4. Es handelt zwar von einer Schafherde, verhandelt aber eine Frage der Menschlichkeit, "und du selbst entscheidest, wie die Geschichte endet", erklärt Greif-Trussina. "Komische Blicke" ernte sie oft bei dieser Empfehlung: "Überall Popos" von Annika Leone (2020). "Das ist so witzig, einfach genial!" freut sich Greif-Trussina über eine Parade aller menschenmöglichen, ziemlich naturbelassener Hinterteile, von denen ein kleines Mädchen bei ihrem ersten Schwimmbadbesuch ganz große Augen kriegt. Wer es poetischer liebt, dem wird "Mama" von Hélène Delforge und Quentin Gréban (2019) ans Herz gelegt, eine Liebeserklärung an alle Mütter dieser Welt.

An Belletristik empfiehlt Greif-Trussina den dritten Erzählband von Bernhard Schlink, "Abschiedsfarben" (2020) und das Romandebüt der australischen Autorin Charlotte McConaghy "Zugvögel" (2020) über die Auswirkungen des Klimawandels. "Das ist extrem spannend" — und so packend, dass man beim Lesen "die Gischt des Meeres spürt!"verspricht die Buchhändlerin.

Woran man in dieser Saison keinesfalls vorbeikommt, ist "Obama", Teil 1 der Biografie des früheren US-Präsidenten, da sind sich Eberbachs Buchhändlerinnen einig. Carola Erb preist das Ehepaar Obama sogar im Doppelpack an: "Auch das Buch von Michelle Obama ist sehr lesenswert, toll geschrieben, zusammen sind sie gut!"

Carola Erbs Lektüreempfehlungen stammen überwiegend von weiblichen Autoren, und sie selbst bevorzugt Themen, die "einen wieder runterholen, wenn man manchmal zu abgehoben denkt". Die mit dem Deutschen Buchpreis 2020 ausgezeichnete Erzählung "Annette, ein Heldinnenepos" von Anne Weber, die die Lebensgeschichte der heute 96-jährigen Widerstandskämpferin Anne Beaumanoir erlebbar macht, hat Erb begeistert. Auch der bereits mehrfach preisgekrönte Debütroman von Laetitia Colombani "Der Zopf" stammt und handelt einzig von Frauen. Es geht um drei einander unbekannte Frauen auf drei Kontinenten, deren höchst unterschiedliche Schicksale kunstvoll miteinander verwoben werden. Von den bislang drei von Ellen Sandberg erschienenen Büchern findet Erb eines schöner als das andere. Auch der aktuelle Roman "Das Erbe", das die Zeit der Judenverfolgung in die Jetztzeit holt, gehört deshalb zu ihren Empfehlungen.

Für Teenager ab 14 hat sich die Buchhändlerin den Zukunftskrimi "Data Leaks — Wer macht die Wahrheit?" der niederländischen Autorin Mirjam Mous ausgesucht.Der Thriller über Big Data ist Auftakt eines Zweiteilers mit Finale im Frühjahr 2021. Jüngeren Bücherfans ab 10 Jahre würde Erb die Fantasygeschichten "Woodwalkers" von Katja Brandis unter den Weihnachtsbaum legen.