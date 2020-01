Das sind die neu gewählten Ältesten der evangelischen Kirchengemeinde Eberbach mit Pfarrern und Gemeindediakon nach ihrer feierlichen Amtseinführung in der Michaelskirche. Ende Januar wird der neue Kirchengemeinderat das erste Mal tagen. Foto: Barbara Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Am Sonntagmorgen sind die im Dezember 2019 neu gewählten Kirchenältesten der evangelischen Gemeinde im Rahmen eines Gottesdienstes in der Michaelskirche von den Pfarrern Gero Albert und Ekkehard Leytz sowie von Pfarrerin Anja Kaltenbacher feierlich in ihr Amt eingeführt worden.

Sich für Sozialstation und Kindergärten stark machen oder für Schwache in der Gesellschaft eintreten, die Gottesdienste mitgestalten, der Welt die "gute Botschaft" verkünden oder sich dafür einsetzen, dass sich die Gemeinden im Kirchenbezirk gegenseitig stärken – so oder ähnlich lauteten Motivationen und Interessenschwerpunkte der 14 Menschen. Sie verfügen über ganz unterschiedliche Lebenserfahrung und kommen aus ganz verschiedenen Berufen. Am 1. Dezember standen sie als Kandidaten für die Kirchenwahlen 2019 zur Verfügung.

4510 Gemeindemitglieder waren zur Wahl aufgerufen gewesen, 20,6 Prozent von ihnen hatten mit ihrer Stimme die zwölf von ihnen bestimmt, die nun in den kommenden sechs Jahren gemeinsam mit Pfarrern und Gemeindediakon sowie allen ehrenamtlich Tätigen die Geschicke der evangelischen Kirchengemeinde Eberbachs leiten werden.

Von dem von üppigem Grün umgebenen Banyas-Quellgebiet als einem seiner Lieblingsorte im sonst recht trockenen Israel berichtete Pfarrer Albert in seiner Predigt. Und – mit Bezug auf den biblischen Propheten Jeremias (Jer. 14,1– 9) – von Dürre und Durststrecken.

Dabei sprach Albert auch von der Aufgabe der Kirchenältesten, gemeinsam mit den Hauptamtlichen in der Gemeinde "Brunnen zu graben", um immer wieder "neues Wasser des Lebens" zu finden.

Natürlich hätten sie in ihrem Dienst auch über Gebäude, Finanzen, rechtliche und verwaltungsmäßige Angelegenheiten zu beraten und zu entscheiden. Zu allererst aber gelte es, Brunnengräber zu sein auf der Suche nach dem Wasser, das den Durst nach Leben stille. "Du bist ja doch unter uns!", wendet der Prophet im Bibeltext sich mit seiner Bitte um Hilfe an Gott.

"Das Wasser ist da", folgerte Albert, "aber in der Tiefe. Dort will es entdeckt werden als das frische Wasser für uns. Dann wird es grün und es blüht in unserem Leben, auch nach Durststrecken."

Im Anschluss hieß es für Christel Bussemer, Dr. Rainer-Helge Jacobi, Andrea Lederer, Christian Naujoks, Bernhard Pfeifer, Rebekka Rump, Dr. Barbara Scheuble, Ursula Schild, Achim Schöpf, Gert Wagner, Birgit Wierz und Mira Zettl, sich vor dem Altar aufzustellen. Noch einmal machte Albert sie auf ihre Pflichten aufmerksam, wie sie in der Grundordnung der Badischen Landeskirche formuliert sind: die Gemeinde zu leiten und Verantwortung dafür zu tragen, "dass der Gemeinde Gottes Wort rein und lauter gepredigt wird, die Sakramente in ihr recht verwaltet werden und der Dienst der Liebe getan wird".

"Bewahre ihnen Geduld, Herr, und einen langen Atem in ihrem Dienst …", betete Gemeindediakon Hans-Jürgen Habel für die zwölf Neuen. Unter Segenszuspruch und Handauflegung der drei Eberbacher Pfarrer wurden sie schließlich in ihr Ältestenamt eingeführt. Albert dankte noch einmal all den Kirchenältesten, die mit Ende der zurückliegenden Wahlperiode aus dem Kirchengemeinderat ausgeschieden waren.

Ein von Gero und Uta Albert mit Klavier und Stimme vorgetragenes Segenslied begrüßte die neuen Ältesten: "Gott segne dich von früh bis spät an jedem Tag, Gott segne dich, egal was kommen mag …"

Info: Ende Januar tritt der neue Kirchengemeinderat zur konstituierenden Sitzung mit Besetzung der Vorstandsämter und Bildung der Arbeitsausschüsse zusammen.