In seinem Projekt The Wright Thing bringt Keyboarder Jason Wright aufstrebende Talente und gestandene Soul-, Funk-, Pop- und Rockmusiker zusammen. Foto: privat/Henry Jean Beaufort

Eberbach. (cum) Das Eberbacher Kulturlabor hat erstmals ein Jahresprogramm herausgegeben. Nach dem Auftakt im Januar mit Kabarettist Matthias Brodowy geht es am Freitag, 8. März, um 20.30 Uhr zum Auftakt von JazzMe mit den Jazz-Hiphoppern der Flüstertüte weiter. Zum Osterrock ist Jason Wright mit The Wright Thing zu Gast in Eberbach. Dazu gibt es Kabarett mit dem Duo "Das Geld liegt auf der Fensterbank Marie", ein Geburtstagsspezial zu 40 Jahren Eberbacher Musikschule, Stand-up-Comedy mit Jochen Prang, Chansons mit dem lothringischen Liedermacher Marcel Adam und Gypsyjazz mit Joscho Stephan.

Selbst komponierter Jazz gepaart mit Hiphop, Funk und Latin, gespielt auf Synthie, Schlagzeug und Saxofon: Lukas Pfeil, Anselm Krisch und Stefan Höfele Dias vom Trio Flüstertüte kamen im vorigen Jahr so gut an, dass sie dieses Jahr erneut bei Jazz Me zu Gast sind. Nur eben nicht wie gewohnt im Club 55, sondern im Kulturlabor in der Friedrich-Ebert-Straße.

Dort stehen im Rahmen der Jazz-Reihe in diesem Jahr noch vier weitere Bands auf der Bühne: Am Samstag, 9. März, um 20 Uhr haben sich die Improvisationskünstler des Christoph Georgii Trios mit Saxofonist Olaf Schönborn angesagt. Am Freitag, 15. März, um 20 Uhr wollen Tobias Langguth, Thomas Heidpriem, Kuno Schmid und Stefan Günther-Martens mit "4 4 Jazz - 4 4 Fun" den Jazz mit ihren eigenen Interpretationen bekannter Standards wieder zu den Wurzeln zurückführen. An Freitag, 22. März, um 20 Uhr spielt die Gerdband mit Gerd Baier, Mario Fadani und Dirk Schilgen schnörkellosen zeitgenössischen Jazz. Bei David Helbock’s Random/Control am Samstag, 23. März, um 20 Uhr spielen die drei Musiker David Helbrock, Johannes Bär und Andreas Broger mehr als zwei Dutzend Instrumente: Piano, Electro, Trompete, Beatbox, Didgeridoo, Flöte und Flügelhorn - alles ist drin und alles ist neu.

Im regulären Programm des Kulturlabors geht es am Freitag, 5. April, um 20.30 Uhr erneut mit Jazz weiter: Axiom mit Paul Peuker, Florian Lauer und Tobias Fröhlich kommen auf ihrer Jubiläumstour. Spannend wird es einmal mehr beim Osterrock am Ostersonntag, 21. April, um 20.30 Uhr: In seinem Projekt The Wright Thing bringt Keyboarder Jason Wright seit vielen Jahren aufstrebende Talente und gestandene Soul-, Funk-, Pop- und Rockmusiker zu mitreißenden Mischungen zusammen.

Musik, Situationskomik und Sprachakrobatik kommt bei Wiebke Eymess und Friedolin Müller am Freitag, 17. Mai, um 20.30 Uhr im Kabarettduo "Das Geld liegt auf der Fensterbank Marie" zusammen.

Am Freitag, 19. Juli, um 20.30 Uhr steht wieder nur die Musik im Mittelpunkt: Die Musikschule feiert ihr 40-jähriges Bestehen. Open-Air am Pulverturm spielen Lehrer und Schüler der Musikschule Rock, Pop und Jazz. Bei Regen wird ins Kulturlabor ausgewichen.

Mit Stand-up-Comedy geht es dort am Freitag, 27. September, um 20.30 Uhr weiter: Der Berliner Schnellsprecher Jochen Prang lotet als "Der Prangster" Grenzen aus. Humorvolle und einfühlsame Lieder mitten aus dem Leben bringt der lothringische Chansonniers Marcel Adam, zum dritten Mal in Eberbach zu Gast, am Freitag, 25. Oktober um 20.30 Uhr in seinem Programm "Pour le plaisir" auf die Bühne. Jimi-Hendrix-Songs unplugged im Gypsyjazz-Stil spielt Joscho Stephan am Freitag, 22. November, um 20.30 Uhr. Traditioneller Jahresausklang im Kulturlabor ist der Weihnachtsrock am zweiten Weihnachtsfeiertag. Welche Band dort in diesem Jahr spielen wird, steht aber derzeit noch nicht fest.