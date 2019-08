Von Martina Birkelbach

Eberbach. Am Freitag wurde es im Rathaus vorgestellt, ab heute ist es in den Eberbacher Buchhandlungen und in der Tourist-Info erhältlich: das Eberbacher Geschichtsblatt 2019. Auflage 700 Stück. Abonnenten müssen sich noch ein paar Tage gedulden, per Post geht es im September raus. "Es ist jedes Jahr wieder ein Highlight. Der Erwerb lohnt sich, und es ist auch nicht teuer (11 Euro)", freut sich Bürgermeister Peter Reichert, dessen Ansprache zum Neujahrsempfang am 6. Januar 2019 in leicht gekürzter Fassung auch in dem 207 Seiten umfassenden, attraktiven mit bunten Bildern bestücktem DIN-A5-Buch der Stadtgeschichte zu lesen ist.

Es ist das (fast) letzte Geschichtsblatt unter der Schriftleitung von Stadtarchivar Dr. Rüdiger Lenz, der im Oktober aus seinem Dienst ausscheidet. Allerdings wird er auch im nächsten Jahr noch aus dem Ruhestand heraus seinen Nachfolger Dr. Marius Golgath bei der Arbeit des Redigierens unterstützen.

Schwerpunkthema des Buches ist in diesem Jahr das Jubiläum 2018 "150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Eberbach". Dazu haben sich mit Marc Schneider, Marc-André Moll und Sandra Eckhardt Autoren aus den eigenen Feuerwehr-Reihen gefunden. Während die drei aktiven Floriansjünger über die Entwicklung zur modernen Feuerwehr berichten, hat Rainer Hofmeyer sich dem "Langen Weg bis zu Gründung 1868" gewidmet.

Zudem hat der ehemalige Abteilungspräsident des BKA sich mit dem Eberbacher Androiden "Felix von der Au" (Trommler) im Gasthaus "Hirsch" am Neuen Markt beschäftigt und dabei völlig neue Erkenntnisse recherchiert.

Ein weiterer Schwerpunkt ist in diesem Jahr der Eberbacher Künstler Armin Stähle, dessen Werke mit Ausstellungen im vergangenen Jahr gewürdigt wurden. Autor ist sein ältester Sohn Roland Stähle. Auf elf Seiten, auch mit Bildern bestückt, schreibt er unter anderem über die Schule und Ausbildung sowie das Leben und Werk seines Vaters.

Roland Stähle, der zur Vorstellung des Geschichtsblatts extra aus Berlin angereist ist, erzählt über seinen Vater: "Er war ein sehr extremer Mensch. Er war immer erst zufrieden, wenn er völlig erschöpft war. Kunst war für ihn wie Atmen. Wenn man ihn etwas gefragt hat, bekam man meist einen zweistündigen Vortag als Antwort - und noch Bücher dazu. Urlaub bedeutete bei uns früher: jeden Tag Museum". Die Techniken seines Vaters beschreibt er von "spontan expressionistisch, andererseits bis hin zur Perfektion". Sein Vater habe bis zum Schluss, als seine schwere Nervenkrankheit immer schlimmer wurde, nicht aufgegeben. "Als er nicht mehr malen konnte, schrieb er Gedichte. Er konnte nicht still sitzen, er musste immer irgendetwas machen." Roland Stähle bedauert, dass seine Mutter in dem Artikel etwas zu kurz gekommen ist, "sie wollte nicht mehr"; aber ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen.

Historiker Peter Zimber, ein in Heidelberg lebender Neunkirchner, schreibt über "Die Reaktionen auf den Versailler Friedensvertrag von 1919 allgemein und in Eberbach".

Christa Haas steuert einen vorletzten Teil ihrer Geschichte des Stadtteils Friedrichsdorfs bei: er umfasst die Zeit zwischen 1955 und 1972 (Aufbauzeit und Fremdenverkehr). Dr. Lenz verfasste "Die Bruderschaft der Marienkapelle" und "Eberbach und das Wimpfener (Stadt-) Recht - Von der Kaiserurkunde von 1346 zum Stadtrechtsbuch. Wie üblich gibt’s im Geschichtsblatt auch wieder das Zeitgeschehen des vergangenen Jahres, Statistiken, die Totenliste 2018 und Mitteilungen der Stadt.