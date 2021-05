Eberbach (fhs) Wie ringsum in der Umgebung stehen die Verantwortlichen für die Freibäder auch in Eberbach in den Startlöchern, um die Sport- und Freizeiteinrichtung zu öffnen, sobald Corona-Vorbeugemaßnahmen dies zulassen. Neben den eigentlichen Vorarbeiten im Bad gehört dazu auch die entsprechende Gemeinderatsentscheidung zu Hygienekonzept und Eintrittspreisen.

"Da wir umgehend das Bad öffnen wollen sobald Corona dies ermöglicht, fassen wir heute diesen Beschluss", eröffnete Bürgermeister Peter Reichert in der jüngsten Ratssitzung die Debatte.

Anfang November hatte die damalige Coronaverfügung von Baden-Württemberg auch dem Hallenbadbetrieb in Eberbach den Garaus gemacht – es wurde pandemiebedingt geschlossen. Der Stufenplan von Bund und Ländern von Anfang März 2021 hatte bei einer niedrigen Inzidenzrate die Freibadöffnung nach dem 22. März vorgesehen.

War das Bad noch im Standby vorgehalten worden, legten die Stadtwerke den Betrieb wieder komplett still, nachdem an Ostern absehbar war, dass ein Öffnen auf absehbare Zeit unrealistisch sein würde. Beschäftigte des Bäderbetriebs wurden bei den Stadtwerken und den Städtischen Diensten Eberbach in Verwaltung und zu Desinfektions­zwecken im Gebäude eingesetzt; die Mitarbeiter des Badezentrums sind seit Januar anteilig in Kurzarbeit.

2020 hatte es einige Zeit gebraucht, bis die Stadt die Ratsentscheidungen über den Badbetrieb unter Pandemiebedingungen getroffen hatte, während die entsprechende Verordnung des Landes zur Öffnung – kurzfristig bekannt gegeben – bereits vorlag. Eine solche Verzögerung sollte 2021 entfallen. Daher behandelte der Gemeinderat Ticketverkauf und Hygiene-Rahmenbedingen schon jetzt, obwohl angesichts der aktuellen Inzidenzzahlen ein Öffnen noch nicht in Sicht ist.

Wie bereits berichtet, korrigierte ein Antrag der AGL-Fraktion die von der Verwaltung vorgelegte Beschlussvorlage beim allgemeinen Eintrittspreis.

Bei zwölf Ja- und sieben Nein-Stimmen setzte die AGL auf Antrag von Peter Stumpf mehrheitlich durch, dass statt vier (ermäßigt zwei Euro für Kinder- Jugendliche, Schüler, Studenten sowie Gehandicapte) der allgemeine Eintritt nun drei bzw 1,50 Euro kostet. Die Frühschwimmer bezahlen zwei (ermäßigt einen) Euro. Im Verkauf werden nur Einzeltickets angeboten.

Die Stadtwerke bereiten das Freibad für den Saisonbetrieb vor. Das 2020 erlassene Hygienekonzept wird mit dem Gesundheitsamt abgestimmt und der Ortspolizeibehörde vorgelegt. Sollte eine neue Lage gravierende Anpassungen erfordern, erhält der Gemeinderat das Konzept nochmals vorgelegt.

Heiko Stumpf (CDU) hatte angemerkt, dass sich die Preise gegenüber 2020 verdoppelt hätten, worauf Bürgermeister Peter Reichert darauf verwies, dies beziehe sich nur gegenüber den letztes Jahr festgelegten Corona-Sonderpreisen. Stumpf begrüßte es, dass diesmal im Voraus Entscheidungen zum Freibad herbeigeführt werden. Peter Stumpf (AGL) erklärte, die Eintrittspreise seien nicht das Wesentliche, sondern dass die Einrichtung öffnen könne. Bürgermeister Reichert glaubt, dass die Bürger durchaus berücksichtigten, dass die Stadt Mehraufwand mit dem Bad habe.

Markus Scheurich (SPD) regte an, verstärkt Schwimmkurse anzubieten und diese auch mehr als bisher zu bewerben. "Vielleicht kriegt das ja nicht jeder mit." Reichert versprach, mit Turnverein und DLRG darüber zu sprechen.

Der durch die AGL abgeänderten Beschlussvorlage folgte das Gremium dann einstimmig.