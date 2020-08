Eberbach. (cum) Handelt es sich im speziellen Fall um eine Empfehlung, ein Gebot oder ein Verbot? Ist ein Mindestabstand von 1,50 Metern im öffentlichen Raum zwingend einzuhalten, wenn es gleichzeitig "im Einzelfall unzumutbar" oder "aus besonderen Gründen erforderlich" sein kann? Welche "sonstigen Gründe" können einem das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht möglich machen? Und kann man für etwas bestraft werden, das rechtlich nicht klar definiert und oft auch gar nicht klar definierbar ist?

Viele der in aller Eile gestrickten Corona-Verordnungen, die die Landesregierung seit Mitte März erlassen hat, sind auch unter Juristen umstritten. Etliches davon wird noch Gerichte beschäftigen. Dennoch wurden auch in Eberbach Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstößen gegen Corona-Regeln eingeleitet und Bußgeldbescheide verhängt, wie eine Anfrage beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises ergab.

Von April bis Anfang Juni hat die Bußgeldbehörde des Kreises 36 Ordnungswidrigkeitsverfahren auf Grund von Verstößen gegen Corona-Verordnungen in Eberbach eingeleitet – entweder auf Betreiben der Stadtverwaltung oder der Polizei; die meisten davon, insgesamt elf, Mitte April bis Anfang Mai. Dabei wurden 15 Bußgeldbescheide ausgestellt. Die verhängten Buß- und Verwarnungsgelder lagen zwischen 15 und 2500 Euro. In elf der Verfahren wurde zum Zeitpunkt der Anfrage noch ermittelt. Fünf Bußgeldbescheide gegen Privatpersonen in Höhen von 250 bis 300 Euro sieht die Behörde als abgeschlossen an.

Angezeigt wurden der Behörde vor allem Verstöße "gegen den Aufenthalt im öffentlichen Raum". In einem Fall wurde ein Bußgeld gegen den Betreiber einer Einrichtung verhängt, die eigentlich wegen eines zu diesem Zeitpunkt geltenden Betriebsverbots hätte geschlossen bleiben müssen. Eine Anzeige wegen Nichttragens einer Mund-Nasen-Bedeckung gegen eine Privatperson konnte laut Landratsamt nicht geahndet werden. Auch Kellner, die ohne Maske bedienten, kamen davon: Die zeitweise geltende Corona-Verordnung für Gaststätten sah dafür schlicht kein Bußgeld vor.

Die einzige Möglichkeit, die das Ordnungsamt in solchen Fällen gehabt hätte, wäre bei mehrfacher Wiederholung die Gaststätte komplett zu schließen – was als Betriebsschließung in der ohnehin durch Corona hart getroffenen Gastronomie neben einigem Ärger auch einen ziemlichen juristischen Rattenschwanz nach sich ziehen hätte können.

Die bessere Variante, als sich zur Eindämmung der Corona-Ausbreitung auf Rechtsvorschriften zu berufen und zu verlassen, scheint immer noch die Einhaltung und Verinnerlichung hygienischer Grundregeln zu sein.