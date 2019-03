Eberbach. (fhs) An der Bussemerstraße soll ein Behindertenparkplatz künftig wieder uneingeschränkt nutzbar sein, kündigt der Grundstückseigentümer an, die Sparkasse Neckartal-Odenwald.

Das Verkehrszusatzzeichen 1044-10 weist den Parkplatz gezielt für "Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung" aus. Doch ein Abfallcontainer verringert die freie Fläche so, dass Gehbehinderte wie Rudolf Bode aus Oberzent/Unter-Sensbach über Schwierigkeiten klagen, dort parken zu können.

Anfragen Bodes bei der Polizei wie beim Ordnungsamt der Eberbacher Stadtverwaltung hatten ergeben, dass es sich hier um Privatgelände handelt und die Behörden keinen Zugriff haben.

Menschen, die eine Gehhilfe oder eventuell sogar einen Rollstuhl benötigen, brauchen beim Ein- und Aussteigen aus dem Auto beträchtlich mehr Platz als herkömmliche Autofahrer. Der als Behindertenparkplatz durch doppeltes Zeichen (Schild und aufgemalt am Boden) ausgewiesene Fläche reicht dafür eigentlich aus - wenn eben kein Müllbehälter darauf steht.

Offensichtlich schon seit Jahren nutzt der Hausmeister der Bank die Fläche, um den Abfallcontainer für die Abfuhr bereitzustellen. "Bisher hat sich aber deswegen nie jemand bei uns gemeldet und uns war dieser Sachverhalt bislang auch nicht bekannt", berichtet auf Anfrage Anja Herkert vom Vorstand der Sparkasse in Mosbach.

Bode stört die Gedankenlosigkeit, er könne sich selbst noch behelfen, aber mit seiner Anfrage möchte er das Bewusstsein schärfen, dass es Menschen gibt, die diese besonders ausgewiesenen Flächen benötigen.

Herkert dankt Bode für den Hinweis und kündigt an, intern eine neue Lösung zu suchen. Die Situation sei so nicht in Ordnung. Dabei gelte: Auf dem Gehweg dürfe der Container auch nicht stehen.