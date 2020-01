Eberbach. (RNZ) Wegen Bauarbeiten zur Erneuerung einer Personenüberführung in Neckarhausen kommt es in der Zeit vom 11. bis 12. Januar auf der Neckartalbahn zwischen Neckargemünd und Eberbach zu Auswirkungen auf den Spätverkehr jeweils in der Zeit von 23 bis 5 Uhr.

In Eberbach sind die dadurch vom Schienenersatzverkehr betroffenen Züge in Richtung Mosbach entsprechend später gelegt, sodass vom Bus aus ein Anschluss besteht. In Richtung Heidelberg wird von Eberbach nach Neckargemünd der betroffene Zug durch zwei Busse ersetzt, wobei die zweite Fahrt bis Heidelberg weiterfährt.

Beeinträchtigungen im Zugverkehr sind wegen nächtlicher Schienenschleifarbeiten vom 21. bis 24. Januar auf der Neckartalstrecke angekündigt. Ab 21.30 Uhr bis Betriebsschluss ist Zugverkehr dabei teils nur eingleisig möglich. Ausfallende Züge werden mit geändertem Fahrplan durch Busse ersetzt.