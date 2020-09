Frieder Raab, Busfahrer bei den Stadtwerken, vor einem Bus. Er trägt die Verantwortung für die Fahrgäste und will es ihnen so bequem wie möglich machen. Er muss sich an Dienstanweisungen halten, Sicherheit geht immer vor. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Was willst du – du bist doch nur Busfahrer". Dieser Satz ging Frieder Raab schon nahe. Reagiert hat er aber sehr besonnen: "Wenn es Ihnen nicht passt, können Sie ja aussteigen", hat er geantwortet. Auch wenn es in Eberbachs Bussen grundsätzlich friedlich ist, und bei Raab im Bus noch nie randaliert wurde, respektloses Verhalten erlebt er immer wieder. Der 64-Jährige hat Elektroinstallateur gelernt, im Jahr 1982 dann als Lkw-Fahrer angefangen. Seit März 2001 ist er als Busfahrer für die Eberbacher Stadtwerke tätig. Er fährt seit fast 20 Jahren Kinder der Ortsteile in die Eberbacher Kindergärten und Schüler in die Schulen, er ist im normalen Linienverkehr eingesetzt und im Sonderlinienverkehr.

Ein respektvoller Umgang zu allen Menschen ist Raab sehr wichtig. Beruflich sieht er aber auch Unterschiede in der Rangordnung. Beispiel: "Ich habe zu meinem direkten Vorgesetzten Markus Böhm ein anderes Verhältnis als zum Stadtwerkeleiter Günter Haag oder dem obersten Chef Bürgermeister Peter Reichert." Bei den beiden "Oberen" gehört für ihn das "Sie" dazu. "Das bedeutet für mich kein mehr oder weniger an Respekt, aber eine andere Art des Umgangs."

Respektvolles Verhalten sollte seiner Meinung nach bei Kindern beginnen und auch im hohen Alter nicht enden. "Die Eltern leben es vor, dann die Erzieher, Lehrer und Ausbilder." Raab: "Wir hatten früher Respekt, es wurde uns von den Eltern beigebracht. Meine Eltern hatten eine kleine Landwirtschaft. Sie haben den ganzen Tag gearbeitet, waren aber trotzdem immer für uns Kinder da. Heute ist der Druck in den Firmen größer, es gibt Kurzarbeit oder gar Entlassungen. Das schlägt sich auch in den Familien nieder; es gibt viele Scheidungen und insgesamt ist in den Familien weniger Zeit füreinander." Randzeitbetreuungen oder Nachmittagsunterricht sind die Folgen, "die Schüler haben insgesamt weniger Kontakt zu den Familien".

Doch genau in der Familie sieht Raab die Verantwortung für eine respektvolle Erziehung: "Ich kann meine Kinder nicht abschieben und dann sagen ’erzieht mal’ mein Kind".

"Schockiert" war er von der Meldung, als Anfang Juli einem Busfahrer in Frankreich von hinten derart heftig auf den Kopf geschlagen wurde, dass er lebensgefährlich verletzt wurde und im Krankenhaus den Hirntod erlitt. Berichten zufolge wollten Menschen trotz Maskenpflicht ohne Schutzmasken und ohne Fahrschein in den Bus einsteigen. Der Busfahrer hatte sie zum Aussteigen aufgefordert. Auch weitere Angriffe auf Busfahrer in der vergangenen Zeit haben nicht nur Raab, sondern auch seine neun Kollegen bei den Stadtwerken erschüttert.

"Die Verordnungen sind vorgegeben, wir müssen unsere Dienstanweisungen durchsetzen", betont Raab. Wenn jemand aus medizinischen Gründen keine Maske tragen darf, ist das natürlich in Ordnung. Kontrollieren wiederum darf das auch nur das Ordnungsamt oder die Polizei. "Wenn jemand bei mir in den Bus steigt, dessen Maske am Kinn hängt, und dann behauptet er müsse sie nicht tragen, setze sie aber immer im Supermarkt auf – dann verstehe ich das nicht." Raab betont: "Ich möchte geschützt sein und andere möchten das auch". Wenn sich jemand weigert in seinem Bus eine Maske zu tragen, bittet er die Person zuerst darum; "oft unter den bösen Blicken anderer, die losfahren wollen". Wenn das nicht klappt, bittet Raab die Person auszusteigen.

"Am vernünftigsten sind die Jugendlichen, egal welcher Nationalität", betont Raab. "Denen wurden gerade jetzt in Corona-Zeiten die Regeln in den Schulen beigebracht."

Meist sind es ältere Fahrgäste, die ihn auch mal beleidigen; "die sind dann in der Gruppe stark".

Auch viele Kuckucksmarktfahrten hat Raab schon hinter sich. "Da gab es nie Probleme. Und auch wenn die letzte Fahrt mal etwas lauter und lustiger wird, habe ich da kein Problem mit."

Grundsätzlich ist es in Schulbussen natürlich lauter als bei "Seniorenfahrten". Wobei Raab bemerkt hat, dass es auch bei den Schülern heute oft leise zugeht. "Die haben sich nicht mehr viel zu erzählen, weil sie sich über die Handys schon ausgetauscht haben." Raab: "Einmal war es auf einer Fahrt mit Schülern so leise, dass ich irgendwann gefragt habe, ob überhaupt jemand da ist."

"Sicherheit geht immer vor", sagt der Busfahrer, dessen Gefährt beladen bis zu 18 Tonnen wiegt. Und wenn es derzeit mit Corona-Auflagen immer wieder Fahrgäste gibt, die sich nichts sagen lassen wollen oder jemand während der Fahrt nicht sitzen bleiben will, "kann es auch mal sein, dass ich laut werde oder aufstehe".

Insgesamt schätzt Raab, dass Frauen mehr Probleme haben sich als Respektsperson durchzusetzen. "Männern wird mehr Respekt entgegengebracht. In vielen Ländern ist auch der Mann noch mehr Respektsperson als die Frau – sicher hat auch das Auftreten etwas damit zu tun."

Für große Reden oder Diskussionen hat der Busfahrer keine Zeit. Es gibt eine Ansage, etwa "Sitzenbleiben". "Wenn das nicht klappt, stehe ich auf, (Raab ist 195 Zentimeter groß) – dann wird meist reagiert." Raab hat auch schon ein "Kurzgespräch" an einer Haltestelle geführt – "aber wir respektieren uns heute noch", sagt er lachend.

"Ich trage immer die Verantwortung für die Fahrgäste und will es ihnen so bequem wie möglich machen. Egal ob eine Person mitfährt oder 50." Verantwortung trägt er auch für das Material und natürlich gegenüber den anderen Verkehrsteilnehmern. Vorfälle gibt es meist, wenn Gruppen unterwegs sind. "Manche Fahrgäste drücken ständig den Halteknopf. Ich muss dann stehen bleiben, die Fahrzeit verlängert sich, Zeit geht verloren – da greife ich auch schon mal ein."

Respekt sollten seiner Meinung nach alle auch vor älteren Fahrgästen haben, "wenn es mal etwas länger dauert, bis sie ein- oder ausgestiegen sind". Laut Raab gibt es immer mehr ältere Menschen, die ihr Auto abgeben und auf Busse umsteigen. Er lobt wieder mal die Jugendlichen: "Die haben fast immer Respekt vor dem Alter und räumen Sitzplätze, wenn ältere Fahrgäste einsteigen – da bedanke ich mich dann auch oft übers Mikrofon für." Auch bei blinden oder gehbehinderten Fahrgästen ist fast immer jemand da, der hilft.

Respektlos ist es für Raab, wenn Autofahrer Bushaltestellen zuparken: "Ich muss gerade an die Haltestellen anfahren, mit einem bestimmten Abstand zwischen Bordstein und Bus. Wenn ein Auto an der Bushaltestelle steht, ist das nicht möglich. Am Neuen Markt beispielsweise ist das häufig der Fall." Auch am "Eltern-Taxi-Steige-Schule" hat sich seit Jahren – außer dass es sich um andere Generationen handelt – nichts geändert. "Da wird weiter mitten in den Haltestellen geparkt. Wenn vier oder fünf Busse kommen, gleichzeitig Kinder ausströmen und dann ein Auto dazwischen steht – das geht nicht." Auch am Bahnhofsplatz gibt es junge Erwachsene, die ihre Autos "vorführen" und dazu ständig rund um die Bushaltestellen fahren. Raab hat schon Autofahrer darauf angesprochen, mit dem Resultat, dass er "angepöbelt" wurde. Ist das der Fall, richtet sich der 64-Jährige nach dem Satz: "Du darfst alles denken, nur nicht sagen". Soll heißen: Er lässt es nicht an sich ran.

Außerdem ist es für ihn respektlos, wenn "Wurstbrote, Pommes und Wassereis" zwischen den Sitzen kleben. "Ich kann nicht immer gucken, was hinter mir passiert – und abends muss ich alles sauber machen." Laut Raab wird respektloses Verhalten auch oft abgeguckt. "Profifußballer spucken auf den Rasen. Jugendliche sehen das und spucken auf den Bahnhofsvorplatz. Dann treten sie selbst oder andere Fahrgäste rein und verteilen es im Bus."

Seit fast 20 Jahren fährt Frieder Raab für die Stadtwerke, die Arbeit macht ihm Spaß. Und würden sich einige Menschen etwas respektvoller verhalten, hätte er noch mehr Freude an seinem Beruf.