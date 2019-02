Von Martina Birkelbach

Eberbach. Zwischen vier und sieben Einsätze in der Altstadt hat die Freiwillige Feuerwehr Eberbach durchschnittlich im Jahr zu bewältigen. "Wenn es in der Altstadt brennt, sind wir immer noch etwas schneller unterwegs als sonst", sagt Markus Lenk. Zudem ist durch "die andere Struktur, die enge Bebauung und den alten Stadtkern mit dem Naturgut, welches es zu schützen gilt, immer mehr Personal und Gerät notwendig, als in normalen modernen Wohngebieten", so der Gesamtkommandant. Er erklärt: "Die Eberbacher Altstadt ist sehr eng. Die Besonderheit ist, dass es sehr viele Gassen und Hinterhöfe gibt, die mit unseren Fahrzeugen nicht befahrbar sind".

Zudem sind alle großen Hotels - Krone Post, Karpfen und Altes Badhaus - und auch die meisten Restaurants und Gaststätten in der Altstadt angesiedelt. "Da ist immer mit mehr Personen zu rechnen und natürlich kann auch immer ein Brand entstehen." Oft schwierig in der Enge und bei den verwinkelten Gebäuden zu bewältigen ist auch die "Tragehilfe für den Rettungsdienst".

Die Freiwillige Feuerwehr Eberbach bei einem Brand in der Hallgasse im Jahr 2012. Foto: FFW Eberbach

Immer wieder gab es laut Lenk in den vergangenen Jahren kleinere und größere Einsätze in der Altstadt, die die Freiwillige Feuerwehr beschäftigte: "Wir hatten unter anderem Gebäudebrände in der Hallgasse und in der Backgasse und einen Zimmerbrand in der Oberen Badstraße. Es gab einen Wintergartenbrand auf einer Dachterrasse in der Adolf-Knecht-Straße, einen Mülleimerbrand mit Verrauchung in einer Gaststätte in der Adolf-Knecht-Straße und Gasgeruch in Gastwirtschaften. In der Kellereistraße hatten wir einen Elektroanlagenbrand und natürlich den Brand im Bierhäusel (ehemals Viertele)." Nicht zu vergessen ist auch der Brand im Pfarrhof vor rund 20 Jahren, "da ist sehr schnell eine ganze Häuserzeile abgebrannt".

Zweiter Altstadt-Brand im Jahr 2012 in der sehr engen Backgasse. Foto: FFW Eberbach

Fünf "eklatant wichtige Straßen" hat die Freiwillige Feuerwehr Eberbach zum Reinfahren: Zwingerstraße, Kellereistraße, Obere Badstraße mit Verlängerung der Adolf-Knecht-Straße und die Hauptstraße. "Auf diesen Straßen können wir arbeiten. Von dort aus legen wir Schlauchleitungen in die Seitengassen", so der Gesamtkommandant. Auch nur in diesen Straßen kann die Drehleiter eingesetzt werden. "In alle anderen Straßen und Gasen ist ein Reinkommen nur mit großem Aufwand, durch vor- und zurückstoßen, möglich - und wir müssen tragbare Leitern benutzen."

Problematisch wird es für die Einsatzkräfte, wenn parkende Autos herumstehen. "Auch wenn die Fahrer nur zwei Minuten parken wollen, wenn gerade dann ein Einsatz ist, ist es schwierig.

Natürlich gibt es in dem Bereich auch eine Müllabfuhr oder Lieferfahrzeuge, die zum Be- und Entladen halten. Dann müssen wir uns bei einem Einsatz schnell einen anderen Weg suchen - aber das ist eben auch schwierig, weil wir ja nur rückwärts raus kommen".

Die Einsatzkräfte bei einem Zimmerbrand in der oberen Badstraße im Jahr 2017. Foto: FFW Eberbach

Bei größeren Brandeinsätzen werden die Wehren Lindach, Pleutersbach und Rockenau dazu alarmiert. Die drei Ortsteile sind in der Nähe der Stadt und sie können mit ihren kleineren Fahrzeugen oft noch von einer anderen Seite dazu kommen oder durch eine schmale Gasse fahren. "Wir können dann tiefer in die Altstadt eindringen", sagt Lenk. Und wenn der Einsatz noch größer ist, kommt noch Friedrichsdorf und Brombach dazu. Viele Feuerwehren, wie etwa Mosbach oder Weinheim, haben "extra für die Altstädte" zusätzlich kleinere und wendigere Löschfahrzeuge.

Damit ein Brand nicht von einem aufs andere Gebäude übergreift, haben sich schon früher die alten Stadtbauer etwas einfallen lassen: "In der Eberbacher Altstadt ragen oft massive Mauern über die Dächer hinaus in Richtung Himmel. Das sind eingebaute Brandabschnitte. Sehr schön zu sehen ist das am freistehenden Thalheimschen Haus". "Ein großer Fortschritt" ist laut Lenk die neue Drehleiter. Diese wurde am Festwochenende zum 150. Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Eberbach im September vergangenen Jahres übergeben. "Sie hat eine abklappbare Leiterspitze. Damit ist es unter anderem möglich über Gebäude hinweg an die nächste Dachreihe dran zu kommen." Auch in der Altstadt war die neue Drehleiter in diesem Jahr schon im Einsatz: "Zur Tragehilfe für den Rettungsdienst".

Hintergrund Wer mit seinem Auto die Arbeit der Feuerwehr behindert, kann zur Kasse gebeten werden. Der stellvertretende Revierleiter der Eberbacher Polizei, Erster Polizeihauptkommissar Klaus Großkinsky, erläutert die Kosten: > Parken in einer amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrt: 65 Euro Bußgeld und ein Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg. > Parken an einer engen/unübersichtlichen Straßenstelle. Bei der vorhandenen Restfahrbahnbreite war eine Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge im Einsatz nicht mehr gewährleistet: 65 Euro Bußgeld und ein Punkt (Altstadtbereich). > Parken in einer amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrt ohne Behinderung: 35 Euro Verwarnung. > Halten vor oder in einer amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrt: zehn Euro Verwarnung. > Beim Parken im absoluten Haltverbot (VZ. 283) mit Behinderung ohne Zusatzzeichen Feuerwehrzufahrt: 25 Euro. > Ein verbotswidrig in einer Feuerwehrzufahrt abgestelltes Fahrzeug kann abgeschleppt werden. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Feuerwehr noch hätte ausreichend passieren bzw. ausreichend rangieren können. Ausgehend vom hohen Stellenwert des Feuerschutzes und Rettungsdienstes ist ein jederzeit ungehindertes Passieren unbedingt erforderlich. Bei Parken im Haltverbot mit Behinderung entscheidet die Einzelfallprüfung vor Ort. Abgeschleppt wird zur Beseitigung einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit.

Wenn in der Altstadt Baustellen geplant sind, werden diese "minutiös vom Ordnungsamt mitgeteilt, sodass wir auf die Gegebenheiten eingehen können". Zudem gibt es das Abbrennverbot von Feuerwerksraketen. Lenk appelliert aber an alle, die in der Altstadt wohnen, feiern oder sich aufhalten: "Aufpassen, dass die Durchfahrtsbreiten gewährleistet sind". Für ein Löschfahrzeug oder die Drehleiter sind immer mindestens 2,50 Meter (ohne Spiegel) notwendig.

Zugeparkte Straßen gibt es laut Lenk nicht nur in der Altstadt, sondern auch bei Veranstaltungen. "Wenn beispielsweise in der Sporthalle des Hohenstaufen-Gymnasiums eine Veranstaltung ist, ist auch meistens der Karstalweg zugeparkt; "Wenn dann ein Einsatz wäre, kämen wir nicht durch". Lenk betont: "Unsere Aufgabe ist es Menschen zu retten sowie Sachwerte, Kulturgüter und Gebäude zu schützen. Dafür müssen wir auch hinkommen."

In der Altstadt gibt es für die Freiwillige Feuerwehr immer mal wieder Probleme. Dennoch will Lenk die Altstadt nicht missen: "Was wäre Eberbach ohne seine schöne Altstadt". Und bislang haben die Kameraden auch alle Einsätze bestens gemeistert.