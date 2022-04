Eberbach. (jbd) Wieso werden die Gäste des Bistros "Querbeet" in der Bahnhofstraße, wenn sie an einem der Tische vor dem Lokal Platz nehmen, durch direkt vor ihrer Nase parkende Autos eingezwängt und belästigt? Auf eine in der Bürgerfragezeit des letzten Gemeinderats erhobene Frage gab die Stadt in der jüngsten Sitzung Antwort.

Weil, wie Bürgermeister Peter Reichert informierte, seitens der Lokal-Besitzerin bislang weder eine Beschwerde noch ein Antrag auf eine Sondernutzungserlaubnis zur Erweiterung ihrer Außengastronomie im Rathaus eingegangen sei. Das hätten die Nachforschungen ergeben.

"Querbeet"-Chefin Wasu Tsomba will das Versäumte jetzt nachholen. Denn tatsächlich habe sie mehr oder weniger intern nur Unterschriften gegen die Parkplatz-Situation gesammelt. Allerdings, so Tsomba auf Nachfrage, wolle sie "sehr viel höhere Gebühren für Sondernutzung" vermeiden und ihren Gästen lediglich ein besseres Ambiente mit Blumenkübeln auf den Parkflächen bieten.