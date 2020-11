Eberbach. (cum) Seit Mittwoch läuft es in der Eberbacher Innenstadt verkehrt herum: Weil die Kreuzung an der Stadthalle neu asphaltiert wird, wurde die Einbahnstraße in der Bahnhofstraße Ost umgedreht.

An der Ampel in der Friedrichstraße wurde die Rechtsabbiegerspur gesperrt. Dafür wurde die Ampel am Durchgang zur Feuergrabengasse in Betrieb genommen, die auch bei Hochwasser auf der Bundesstraße den umgeleiteten Verkehr regelt.

Für einige Autofahrer und Fußgänger schien die Umstellung eher gewöhnungsbedürftig. Autos tasteten sich am Mittwoch eher langsam durch die Bahnhofstraße, in der auch noch in Gegenrichtung geparkte Autos standen. Manche Fußgänger schauten beim Überqueren der Straße aus Gewohnheit in die falsche Richtung.

Groß umgewöhnen muss man sich aber nicht. Am Freitagabend soll der Asphalt auf der Kreuzung fertig sein. Am Samstagvormittag sollen dann auch die Umleitungen wieder zurückgebaut werden und der Verkehr wieder den gewohnten Weg nehmen.