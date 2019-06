Eberbach. (pol/mare) Am frühen Sonntagabend beschädigte ein 23-Jähriger mehrere Autos in der Brühlstraße und Hallgasse - er hatte über zwei Promille Alkohol in der Atemluft.

Der Mann beschädigte gegen 18.25 Uhr zunächst ein Auto in der Brühlstraße, bevor er anschließend in Richtung Obere Badstraße ging.

Hier soll er mehrere Passanten angepöbelt und einen Mann angegangen haben, um diesem eine Einkaufstasche wegzunehmen. Doch der MAnn wehrte sich und so ging der 23-Jährige weiter. Um 19.15 Uhr beschädigte noch ein Auto in der Hallgasse.

Bei der Festnahme hatte der 23-Jährige mehr als zwei Promille in der Atemluft.

Das Polizeirevier Eberbach sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Betroffenen und insbesondere nach dem Mann, dem der Täter die Einkaufstasche wegnehmen wollte. Die Zeugen, werden gebeten, sich unter Telefon 06271/92100 an die Ermittler zu wenden.