Jutta Brandl und Bernhard Sperrfechter sind am Samstag beim Open-Air im Innenhof des Kulturlabors in Eberbach zu hören. Foto: privat

Eberbach. (cum) Nach einem Jahr Corona-Pause gibt es endlich wieder Livemusik im Eberbacher Kulturlabor: Am Samstag kommen Sängerin Jutta Brandl und Gitarrist Bernhard Sperrfechter zum Open-Air in den Innenhof in der Friedrich-Ebert-Straße 2.

Sperrfechter ist in Eberbach kein Unbekannter: Fast 20 Jahre lang war der frühere Preisträger des Wettbewerbs "Jugend jazzt" als Fachbereichsleiter für Jazz und Pop und später als pädagogischer Leiter an der Musikschule in Eberbach tätig. Dabei war er in etlichen Konzerten zu hören – unter anderem initiierte er die Jazzreihe "Mardi Jam" im Alten Badhaus – und prägte eine ganze Generation junger Musiker, von denen einige noch heute im Musikgeschäft tätig sind. Seit 2012 ist der inzwischen 60-jährige Leiter der Musikschule in Speyer.

Im Duo mit der Wahlpfälzerin Jutta Brandl, das sich 2015 zusammengefunden hat, pendelt Sperrfechter zwischen Jazzstandards, Folk und Improvisation. Im Repertoire haben die beiden Songs wie Joni Mitchells "Both Sides Now" oder den Standard "On the Sunny Side of the Street". Mit einer zeitlosen Mischung aus Songs des 20. Jahrhunderts und Eigenkompositionen wollen Brandl und Sperrfechter Genregrenzen überwinden. Geplant sind zwei Sets. Mit dabei sind auch Stücke des neuen Albums des Duos mit dem Titel "Horse Radish", das im September erscheinen wird.

Brandl setzt ihre klare, präzise Stimme dabei als Instrument ein, singt, tiriliert, imitiert Saxofonsoli und Kontrabässe und grundiert Sperrfechters fein nuanciertes Gitarrenspiel – unaufgeregt, mit viel Gespür für Zwischentöne und Feingefühl. Jazzfreunde erwartet, sofern das Wetter mitspielt, ein beswingter, intimer Abend. Bei schlechtem Wetter fällt das Konzert auf. Das Kulturlabor entscheidet am Samstagmittag um 12 Uhr, ob die Veranstaltung stattfindet oder nicht, und gibt es das auf seiner Homepage bekannt. Karten für 18 Euro gibt es nur an der Abendkasse. Reservierungen unter www.kulturlabor-eberbach.de.

