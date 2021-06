Eberbach (RNZ). Präsenzunterricht macht auch die außergewöhnlichen Schulprojekte wieder möglich, die bei Bildschirmunterricht in der Heimschule so nicht mehr möglich waren.

Am Hohenstaufen-Gymnasium hießt das jetzt etwa: nachdem im vergangenen Jahr das Rolliprojekt coronabedingt ausgefallen war, konnten 2021 wieder eine achte und auch die bis dahin nicht zum Zuge gekommenen neunten Klassen (die Achter von 2020) an dem Projekt teilnehmen.

Die Gymnasiasten gestalteten beim Rolli-Erlebnisfahren sogar Wettfahrten über einen Parcours. Foto: privat

Von Montag bis Donnerstag der ersten Schulwoche nach den Pfingstferien stand für diese Klassen jeweils einen ganzen Tag lang auf dem Stundenplan, durch eigenes Erleben die Stadt Eberbach aus Sicht eines Rollstuhlfahrers zu erleben. Einführende Worte sprach dazu Projektleiter Holger Kranz.

Den Schülern wurde schnell klar, dass es hier um ein Thema geht, das in ihrem Schulalltag wenig vorkommt – der Umgang mit Handicaps, früher "Behinderungen" genannt. Auf Kranz’ Vortrag folgten praktische Übungen: in Gruppen wurden die Schüler in die Situation gebracht, dass sie Alltag mit körperlichen Einschränkungen bewältigen mussten: so mussten sie sich beispielsweise mit Augenbinde und Blindenstock über den Schulhof tasten und ließen sich dabei von einem Begleiter lenken.

Auf großes Interesse stießen die Erfahrungsübungen mit dem Rollstuhl sowie Spiele und Wettkämpfe damit. Alle Schüler konnten dabei ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Besonderen Anklang fanden die Rollstuhlstaffeln. Hierbei galt es, möglichst schnell und fehlerfrei einen Parcours zu bewältigen.

Beim Rückwärtsfahren mussten manche sogar eine Schrecksekunde erleben, da der Rollstuhl bei allzu großem Eifer nach hinten umkippen kann. Sämtliche Übungen leiteten Holger Kranz und sein Team Andrei Sitolenko und Sven Ziegel mit großem Engagement und vor allem auch viel Humor an.

So schaffte das Team es nicht nur, die Schüler für die Probleme von gehandicapten Menschen zu sensibilisieren, sondern bereitete ihnen einen auch einen erlebnisreichen Vormittag.

Und das fühlte sich nach der langen Fernlern- und Wechselunterrichtphase geradezu wie ein Schulfest an.