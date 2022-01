Eberbach. (mabi) Fast 4000 Impfungen wurden seit Eröffnung der "Dauerhaften Impfaktion" (DIA) Mitte November im ehemaligen Raum eines Bodenbelagsfachmarkts in der Güterbahnhofstraße 15 verabreicht. Inzwischen ist es nicht mehr ganz so schwer, einen Termin zu bekommen, was Silke Hartmann, Pressesprecherin des Landratsamts, bestätigt: "Es ist spürbar, dass die Termine nicht mehr innerhalb kurzer Zeit nach Einstellung ausgebucht sind". Allerdings sind in der Regel immer noch alle Termine vergeben. Das DIA war auch über die Feiertage am 24. und 31. Dezember geöffnet. Nach wie vor können Termine dienstags, donnerstags und freitags, jeweils zwischen 8.30 und 18.30 Uhr vereinbart werden; täglich werden 300 Impfungen angeboten. Auch weiterhin werden Personen unter 30 Jahre und Schwangere mit Biontech geimpft, Personen über 30 Jahre mit Moderna.

Seit 21. Dezember vergangenen Jahres sind Booster-Impfungen bereits drei Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung möglich. Wegen der Omikron-Variante und der "anzunehmenden weiteren exponentiellen Zunahme sowie neuester Daten zur Virus-Neutralisation und Schutzdauer" hat die Ständige Impfkommission "STIKO" ihre Impfempfehlungen geändert. Auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren können inzwischen im DIA Eberbach in Begleitung der Eltern geimpft werden. Kinder unter zwölf Jahren allerdings müssen nach Heidelberg oder Sinsheim.

Das Personal im DIA kommt aus dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, dazu gibt es Mitarbeiter, die laut Hartmann "von Personaldienstleistern zur Verfügung gestellt werden". Außerdem werden alle dauerhaften Impfaktionen und Impfstützpunkte von der Bundeswehr unterstützt. Hartmann: "Wir befinden uns weiterhin in der Personalakquise, es wird fortlaufend neues Personal eingestellt."

Wie lange die dauerhaften Impfaktionen im Rahmen des Landesimpfkonzepts noch geöffnet sein werden, darüber liegen Hartmann derzeit "noch keine Informationen vor".