Eberbach. (fhs) Dass beim Unternehmerinnenforum Eberbach und Umgebung Frauen den Vorstand bilden, ist kein Kunststück, ist dieser Verein doch gezielt eine "Gemeinschaft für Unternehmerinnen, Selbstständige und Frauen in Führungspositionen". Männer sind darin also gar nicht organisiert. Aber Monika Bergler, Ursula Clifford und Eva-Maria Volk sind jede für sich auch in anderen Vereinen präsent.

Sie bündeln so ihre Erfahrungen von dort mit dem Engagement in dem reinen Netzwerk für weibliche Selbstständige in Eberbach. Und sie äußern sich in unserer losen Artikelreihe über Frauen im Vereinsmanagement. "Ich hab’ die Wahrnehmung, dass es bei uns eigentlich viele Frauen in Vorständen gibt. Denken Sie nur an Rudergesellschaft, Turnverein oder den interkulturellen Garten." UFO-Vorsitzende Monika Bergler empfindet Frauen in solchen Funktionen also gar nicht unterrepräsentiert, "zumindest wenn ich an die modernen Vereine bei uns denke." Das Übernehmen eines verantwortlichen Amts sei kein Geschlechterthema. "Von der Historie her hatten Männer da einfach früher Zugang."

Männer wie Frauen tun sich leichter, wenn sie die Vorstandsarbeit auf mehrere Schultern verteilen und gemeinsam an einem Strang ziehen, wie sie das tun, sagen Bergler, Volk und Clifford. Bei UFO kommt hinzu, dass Selbstständige schon von sich aus gewohnt sind, durch Zusammenarbeit oder Aufgabenverteilung wirksam ans Ziel zu kommen. So war es, als 2008 Frauen in Eberbach fanden, dass es hier an einem Netzwerk für selbstständige Frauen fehle. 2010 entstand UFO nach dem Vorbild der Schwesterorganisation im Neckar-Odenwald-Kreis. Der Club zählt heute 24 Mitglieder. Dennoch erfordern die Aktivitäten wie Vorträge, Business-Lunch, Netzwerk-Abende oder Dinge wie die Jahreshauptversammlung jetzt einen gewissen Aufwand, der den drei Frauen aber wie ein Hobby zählt.

Monika Bergler: "Es muss einem natürlich ein bisschen Spaß machen zu organisieren, Leute zusammen zu bringen oder vor Menschen zu sprechen." Bergler, Clifford und Volk sehen aber keinen Grund, warum nicht auch berufstätige Mütter von Kindern so etwas tun könnten. Ursula Clifford: "Ich empfinde das nicht als Last. Es ist alles eine Frage der Zeit- und Arbeitseinteilung." Während UFO-Kassiererin Eva-Maria Volk viel für den Verein parallel mit erledigen kann in der Zeit, in der sie beruflich am PC sitzt, organisiert sich Ursula Clifford die Zeit, die sie für UFO oder ihren zweiten Verein, das Business Network International (BNI) als Mitgliederkoordinatorin benötigt.

Bergler: "Wenn einem etwas wichtig ist, dann schafft man es auch, sein Leben so zu organisieren. Wichtig ist aber auch, dass man merkt, wenn es zu viel wird." Volk ist bei der ARGE Gesundheitsvorsorge und Monika Bergler noch beim Arbeitskreis Asyl und war früher einmal im Kulturlabor aktiv. Sie wissen, dass es viele ehrenamtlich Engagierte gibt, deren Wirken sich im öffentlichen Raum gar nicht wahrnehmbar abspielt, "die dann nicht in der Zeitung stehen." Dabei halten alle drei UFO-Frauen gesellschaftliches Engagement für wichtig. Und es hat auch eine Vorbildfunktion. Monika Bergler freut sich, dass sie diese Einstellung bei sich in der Familie auf die nächste Generation übertragen konnte.