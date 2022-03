Das SWR-Fernsehen befragte Besucher der Einwohnerversammlung in der Eberbacher Stadthalle. Viele Stühle blieben leer, aber denen, die gekommen waren, standen Experten zu allen Themen Rede und Antwort. Neben Vorträgen gab es an der über drei Stunden währenden Abendveranstaltung sieben Infostände aller Beteiligten. Foto: Felix Hüll

Von Felix Hüll

Eberbach. Platz wäre noch gewesen bei der Einwohnerversammlung mit Rundum-Info zu Bürgerentscheid und Windkraft am Hebert: 116 Besucher wurden zusätzlich zu den etwa 40 Akteuren gezählt. Viele Stühle der 360 Plätze blieben frei. Die Teilnehmer hörten Statements, sahen sieben Infostände und konnten Experten direkt befragen.

Christian Eulitz, Christian Eulitz vom Büro Möhler + Partner Ingenieure AG, Mitautor der Infraschallstudie des Umweltbundesamtes: „Ich gehe davon aus, dass der Hebert aus Sicht des Lärmschutzes geht.“

Neben den hinlänglich veröffentlichten bekannten Informationen festzuhalten bleibt, dass eine Abstimmung am 3. April über ein "Ja" oder "Nein" zur Verpachtung städtischer Hebert-Flächen an Projektierer BayWa r.e. keinen Einfluss darauf hat, ob im Staatsforst nebenan Windräder errichtet werden. Karsten Bienne, Max Meyer und Andreas Hornig von der BayWa r.e. trugen vor. "Wer zuerst kommt, malt zuerst" bedeute in diesem Falle, dass die bei ForstBW nach der aktuell laufenden Ausschreibung zum Zuge Kommenden mit ihren Windrädern die bislang nur angedachten Windradstandorte im Stadtwald beschränken könnten, sollten sie zuerst genehmigt und errichtet werden. Der zweite Planer muss sich nach dem ersten richten.

Karsten Biennek. Projektentwickler beim potenziellen Windradinvestor BayWa: „Stand jetzt können die maximal zulässigen Pegel eingehalten werden.“

Ebenso unklar bleibt nach dem April-Votum, in welcher Form Hebert-Strom veräußert wird: macht nur der Projektierer als Betreiber damit ein Geschäft, oder werden Eberbachs Stadtwerke oder eine Bürgerenergiegenossenschaft daran beteiligt und haben Einfluss auf den Strompreis für Eberbacher Kunden? Die BayWa r.e. zeigte sich aber offen dafür wie auch für Crowdfunding-Beteiligungslösungen (für "kleinere Geldbeutel") oder besondere "Denkmodelle für Stromangebote."

Bettina Greif für die Bürgerinitiative „Rettet den Hebert“: „Sie haben das große Privileg, über Windenergienutzung am Hebert abzustimmen. Nutzen Sie es!“

Darauf wird vertraglich noch zu achten sein, sollte der Entscheid zugunsten der ausfallen und Genehmigungsverfahren sowie Vertragsgestaltung folgen. Automatisch folgt dies mit dem Aprilvotum nicht. "Bei 50 bis 55 db/A sehe ich keine Beeinträchtigung. Das sind Lärmwerte wie in einem Wohngebiet", erläuterte Christian Eulitz vom Fachbüro Möhler & Partner München, Mitautor der Infraschallstudie des Umweltbundesamts.

Dr. Norbert Kunz, Leiter des Kreis-Gewerbeaufsichts-und Umweltschutzamtes: „Wenn festgestellt ist, dass alle Antragsunterlagen komplett sind, haben wir vier Monate Entscheidungsfrist. (...) Ich denke, dass das ganze Verfahren in acht bis zwölf Monaten regelbar ist.“

Er bestätigte Schall- und Schattenwurfskizzen des Projektierers, wies aber auch darauf hin, dass im Gutachter- und Genehmigungsverfahren genau nach dem Schall am Rockenauer Curata-Seniorenstift geschaut werden müsse. Kontrolliert werde sollte auch, ob die Steinbruchwände Schall verstärkten. Das vermutet Eulitz aber als unerheblich.

Bürgermeister Peter Reichert: „Es ist der erste Bürgerentscheid unserer Stadt. Er hat es verdient, dass sich daran ganz viele Leute beteiligen.“

Jens Thomson und Bettina Greif sprachen für die Bürgerinitiativen. Den bekannten Positionen fügte Thomson den Aufruf zur sofortigen Gründung einer Bürgerwindradgenossenschaft hinzu, Greif die Notiz über die Betriebsstörung Tausender Windräder in Europa nach einer vermuteten Hacker-Attacke auf die Rotorensteuerung via Satelliten KA-Sat Anfang März.

Jens Thomson für die Bürgerinitiative „Windenergie für Eberbach“: „Eberbach hat die Chance, seinen Strom komplett selbst zu erzeugen."

Für die Genehmigungsbehörde in der Kreisverwaltung betonte der Leiter des Amtes für Gewerbeaufsicht und Umweltschutz, Dr. Norbert Kunz, wie wichtig dabei sei, "dass die Projektierer die Nachweise der örtlichen Naturschützer berücksichtigen." Und Jörg Bayer, Referatsleiter der Unteren Naturschutzbehörde, verwies darauf, dass erst noch die Bestimmungen des Landschaftsschutzes am Hebert auf Ausnahmegenehmigungen für Windräder hin zu überprüfen sind.

Bürgermeister Peter Reichert bittet alle Bürger, ihr Wahlrecht wahrzunehmen und beim Bürgerentscheid am 3. April mitzumachen.

Moderator Jakob Lenz sagte, dass seit Donnerstag der Filmmitschnitt der Infoveranstaltung auf der städtischen Internetseite www.eberbach.de stehe