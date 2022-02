Viel Platz im neuen Testzentrum in der Bahnhofstraße: Vom Empfangstresen im Eingangsbereich geht’s links zu den beiden Testkabinen. Foto: privat

Von Peter Bayer

Eberbach. Seit ein paar Tagen gibt es ein weiteres Covid-Testzentrum in Eberbach, das inzwischen fünfte. In der Bahnhofstraße 35, den ehemaligen Räumen von Weyrauch Repair, können sich die Bürgerinnen und Bürger sieben Tage die Woche kostenlos testen lassen. Während derzeit über einen Ausstieg aus den Corona-Maßnahmen diskutiert wird, sehen die Betreiber durchaus weiterhin einen Bedarf an kostenlosen Tests.

Als die Inzidenzzahlen Ende November wieder angestiegen sind, hat Aaron Weyrauch, Inhaber das 30 Mann starken IT-Unternehmens, Kontakt mit der Stadt Eberbach aufgenommen. "Bei uns war der Wunsch da, durch tägliches Testen aller Mitarbeiter die Ausfälle gering zu halten", sagt er. Und beim Schlange stehen an den Testzentren gehe dabei viel Zeit verloren. "Da wir ja nach dem Umzug in die frühere BW-Bank noch das Gebäude in der Bahnhofstraße frei haben, kam die Idee, dieses zum Testen für die Mitarbeiter und die Eberbacher zu nutzen", begründet Weyrauch den Schritt.

Hintergrund Hier wird getestet: > Bahnhof-Apotheke (Bahnhofsplatz 7): montags bis freitags 8.30-18.30 Uhr sowie samstags 10-12.30 Uhr; Anmeldung unter [+] Lesen Sie mehr Hier wird getestet: > Bahnhof-Apotheke (Bahnhofsplatz 7): montags bis freitags 8.30-18.30 Uhr sowie samstags 10-12.30 Uhr; Anmeldung unter www.corona.neckartal-apotheken.de > Mohren-Apotheke: dienstags und donnerstags nach telefonischer Anmeldung; (0 62 71) 24 69 > covitest.me (Bahnhofstraße 35): montags bis freitags 8-13 Uhr und 14-18 Uhr sowie samstags 10-15 Uhr und sonntags 11-15 Uhr; Anmeldung unter www.eberbach.covitest.me > Testzentrum smartlab (Thononplatz): montags bis freitags 8-18 Uhr, samstags 8-16 Uhr und sonntags 10-17 Uhr; ohne Termin oder Anmeldung unter www.testzentrum-smartlab.de > Testzentrum smartlab (Aldi-Parkplatz): montags bis freitags 10-17 Uhr, samstags und sonntags 10-16 Uhr; ohne Termin oder Anmeldung unter www.testzentrum-smartlab.de

Ganz so schnell ging es dann aber doch nicht. "Im Dezember hatten wir noch nicht den Bedarf", sagt Bärbel Preißendörfer, stellvertretende Leiterin des Ordnungsamts. Mit der Meldung, dass PCR-Tests durch Schnelltests ersetzt werden sollen, hat sich dies geändert. "Vor zwei Wochen haben wir dem Landratsamt gemeldet, dass nun Bedarf an einer weiteren Teststation besteht", sagt Preißendörfer. Dabei habe man keinen weiteren Container gewollt. "Der feste Standort in der Stadt hat uns eher zugesagt."

In der Zwischenzeit war auch Weyrauch nicht untätig gewesen, hat die erforderlichen Unterlagen zusammengestellt, die Mitarbeiter wurden geschult. "Dabei war es mir wichtig, dass dies vor Ort durch einen Arzt geschieht", betont Weyrauch. So hat Dr. Alexej Yasenyev jeden der insgesamt zehn Mitarbeiter für das Testzentrum einzeln geschult. Zwei leitende Mitarbeiter kommen aus der Firma, zusätzlich wurde noch Personal eingestellt. "Als die Stadt Ende Januar im Gesundheitsamt Druck gemacht hat, ging alles ganz schnell", freut sich Weyrauch.

Am Freitag wurde das barrierefreie Testzentrum eröffnet, der Andrang hielt sich in Grenzen. "Für den Sonntag hatten wir bereits 50 Voranmeldungen, letztlich waren über 100 vor Ort", war er sehr erstaunt. Angesichts des großen Andrangs sollen die Zeiten samstags und sonntags deutlich ausgeweitet werden, kündigt Weyrauch an. Statt von 11 bis 15 Uhr sollen es mindestens acht Stunden sein.

Beim Testzentrum am Thonon-Platz ist die Nachfrage nach wie vor groß. Foto: Peter Bayer

Durch eine einmalige Online-Registrierung soll die Aufenthaltsdauer auf ein bis zwei Minuten begrenzt werden, verspricht der Inhaber. "Die Leute zeigen ihren QR-Code, gehen direkt in eine der beiden Testkabinen und nach dem Abstrich gleich wieder raus." Beim Abstrich können die Probanden wählen zwischen dem vorderen Nasenbereich oder Rachen, für Kinder gibt es außerdem Lollitests.

Den QR-Code gibt es aufs Handy oder – für Ältere – auch ausgedruckt auf eine Terminkarte. "Am Sonntag haben wir 80 Prozent der online registrierten Probanden nach einer Minute gehen lassen können", sagt Weyrauch. Wer das Ergebnis nicht per E-Mail, sondern ausgedruckt möchte, kann natürlich vor Ort darauf warten. "Auf 250 Quadratmetern ist genügend Platz mit Abstand, wie im Wartebereich im Impfzentrum", sagt er.

Auch bei den anderen Teststationen ist kaum ein Rückgang zu verzeichnen. "Wir sind durchgehend gut beschäftigt, die Nachfrage ist innerhalb der Öffnungszeiten stabil", sagt Frank Knecht, Inhaber der Bahnhof-Apotheke. Seit Beginn der Testungen haben sie noch keinen Tag zugehabt. Neben den kostenlosen Schnelltests sei auch die PCR-Strecke nachgefragt, um positive Schnelltests zu bestätigen. Die höhere Inzidenz im Dezember und Januar habe sich auch im Testzentrum bemerkbar gemacht.

In der Mohren-Apotheke besteht hauptsächlich dienstags und donnerstags die Testmöglichkeit zu den normalen Öffnungszeiten nach vorheriger telefonischer Anmeldung. Eine verstärkte Nachfrage gab es zuletzt bei den Lollitests für Kinder, so Inhaberin Regina Tschada. Ansonsten beobachte sie eine eher rückläufige Zahl.

Rückläufige Zahlen kann Apothekerin Amira Kelifi für die beiden smartlab-Testzentren am Thononplatz und Aldi-Parkplatz nicht bestätigen. "In Eberbach ist der Bedarf noch vorhanden, es gibt viele positive Fälle." Bei positiven Fällen sind jetzt hier auch kostenlose PCR-Nachtests ohne Termin möglich. Da die Zahlen insgesamt noch sehr hoch sind, geht sie davon aus, dass die kostenlosen Tests über Ende März hinaus noch verlängert werden. "Diese Woche haben wir bislang mehr getestet als vergangene Woche", sagt sie.