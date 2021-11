Von Felix Hüll

Eberbach. Das Stadtmuseum zeigt noch bis Februar, wie sich in den letzten zweihundert Jahren Frauen als Künstlerinnen im Odenwald und Raum Darmstadt behauptet haben und welche Schwierigkeiten sie dabei meistern mussten. Wie steht es heute damit? Was erlebt eine Frau, die kreativ ist und sich künstlerisch betätigt? Erlebt sie immer noch das gleiche wie etwa Angelika Kauffmann, Marianne Walpurgis Kraus oder Elisabeth Hessel? Nadine Seibert aus Rockenau gewährt einen Blick auf ihre Biografie.

Um die Lebensläufe von 33 Frauen des 19. und 20. Jahrhunderts geht’s in der von Dr. Sigrun Paas nach Eberbach geholten Ausstellung des Kurators Dr. Benno Lehmann; in einem Begleitkatalog-Heftchen sind ihre Biografien ausführlich nachzulesen.

"Ich hab mir die Ausstellung inzwischen angesehen", sagt Nadine Seibert. Eigentlich erhielt sie erst durch die Zeitungsanfrage den Anstoß dazu, ob sie sich als dem Kreativen zugewandte, heute lebende Frau, Mutter und Bauingenieurin bei einem Sinsheimer Ingenieurbüro dazu äußern möchte, wie sie es heute erlebt, wenn frau künstlerisch tätig ist und deswegen auf sich aufmerksam macht. Seibert etwa tut das durch die Gründung ihres Labels "SeibArt" und dem Verkauf eigenständig gestalteter Objekte – bemalte und beschriftete Steine, aber auch durch andere Kreativtätigkeiten.

Zeichnen ist für Nadine Seibert sowohl private Leidenschaft wie auch berufliches Handwerkszeug. Foto: privat

"Ich bin aber nicht die klassische Künstlerin, bin weder ausgebildet noch beschäftige ich mich Vollzeit mit der Kunst," schickt Seibert voraus.

"Aber schon in der Kindheit und auch in der Schulzeit habe ich mich sehr für das Malen und Zeichnen interessiert. Mein Kunstlehrer war in der Anfangszeit übrigens Armin Stehle."

Ursprünglich habe sie Grafik-Designerin werden wollen. "Leider habe ich mich das dann damals nicht getraut. Ich hatte Bedenken jeden Tag auf Knopfdruck kreativ sein zu müssen... davor hatte ich Respekt, und darum wählte ich damals eine Alternative." Seibert absolvierte 1997 bis 1999 eine Ausbildung zur Bauzeichnerin. Ein Studium des Bauingenieurwesens an der FH in Karlsruhe schloss sich an; 2005 erhielt Seibert ihr Diplom.

"Ich hab’ mich dann zuerst einmal auf meine berufliche Entwicklung konzentriert. Aber in meiner Freizeit habe ich mich weiterhin sehr gerne mit Bleistiftzeichnungen beschäftigt."

Mit der Familiengründung änderten sich die Umstände erneut: "Erst als ich dann Mutter wurde und die Bastelzeit mit den Kindern begann, habe ich wieder vermehrt Interesse am Zeichnen gefunden und es als entspannende Beschäftigung – ja sogar als Hobby – angesehen." Nadine Seibert belegte zudem Kurse und befasste sich mit Bleistift-, Kohle- sowie Aquarellzeichnungen. "In der Coronazeit beim Home-Schooling kam dann der Tag, an dem meine Tochter eine spezielle Hausaufgabe erledigen sollte: einen Stein bemalen."

Etwa zeitgleich entstand im Internet auf Facebook eine Gruppe, deren Mitglieder – Kinder und Erwachsene – Steine bemalen und sie an Wanderwegen auslegen. Finder nehmen die Steine ein Stück mit, legen sie neu ab, machen und posten ein Foto.

Seibert: "Spaziergänger freuen sich an den bunten Steinen, und man hat für die Kinder eine lustige Motivation für einen Waldspaziergang." Sie fing an, regelmäßig Steine zu bemalen,sie auszulegen und sie in der Facebook-Gruppe zu veröffentlichen. "Mit der Zeit bekam ich immer mehr Zuspruch. Manche Leute suchten gezielt nach meinen Steinen, und es kamen auch Anfragen, ob ich denn Auftragsarbeit annehmen würde." Dies ist nun der Fall. Zwischenzeitlich hat Nadine Seibert ein Gewerbe angemeldet – "seibART". Arbeiten stellt sie auch schon mal im Buchladen in Eberbach aus.

Internet hatten sie früher nicht

Was die Künstlerinnen vor hundert oder zweihundert Jahren, aber selbst noch Frauen wie Hanna Breidinger-Spohr oder Elisabeth Hessel nicht konnten, ermöglicht Nadine Seibert eine eigene Internet-Webseite (www.seibart.de"): eigenständig ihre Kunst zu präsentieren. Die Ausstellung macht hingegen deutlich, dass Frauen früher noch mehr abhängig waren von Kritikern, Galeristen oder Auftraggebern – und das waren in der überwiegenden Mehrzahl ausschließlich Männer.

Dennoch entstanden die Gemälde, Radierungen, Stiche, Drucke oder Skulpturen, die an der Wand im Saal oder in den Vitrinen zu sehen sind. Ihre Qualität steht laut Fachfrau Sigrun Paas männlichen Kunstwerken in nichts nach.

In der im Stadtmuseum auch präsentierten Aufglasmalerei mit Schmelz oder Muffelfarben auf Weißporzellangeschirr von Elisabeth Hessel hat Nadine Seibert sogar ein vergleichbares Produkt zu ihren dekorierten Steinen entdeckt: "Das ist ja dem Ganzen nicht ganz unähnlich - Upcycling könnte man sagen."

Aus einer Schulaufgabe und einer Facebookspielerei entstand Nadine Seiberts „SeibArt“ bemalter Steine. Foto: privat

Besonders gefallen haben ihr aber Zeichnungen etwa von Paula Endner oder Maria Mendelson. "Ob sich nun mein Leben mit dem Leben der damaligen Künstlerinnen vergleichen lässt, kann ich nur schwer sagen." Seibert sieht eher eine Verbindung in der Berufstätigkeit von Frauen damals und heute. "Mir gefällt es persönlich sehr gut, dass sich mein Tagesablauf so vielschichtig gestaltet. Oft denke ich mir, dass es auch ein sehr großer Vorteil ist, dass man als Frau und Mutter nicht mehr in der klassischen Vollzeitbeschäftigung steckt und wie der Familienvater als Hauptverdiener die meiste finanzielle Belastung abdecken muss. Aber selbstverständlich ist es eine Mehrbelastung." Wie viele Frauen wünscht sich auch Nadine Seibert mitunter "Bonuszeit" für sich oder für Zeit, die man intensiv mit der Familie verbringen kann.

Wichtig ist Seibert auch die Feststellung, dass sie weniger den Gegensatz "Männer behindern Frauen in ihrer Entwicklung" sieht, sondern eher das Problem der Umstände, innerhalb derer sich Frauen durchaus für das eine oder andere entscheiden können. Seibert: "Ich denke generell, dass man in unserem Land als Frau beruflich die gleichen Chancen haben könnte wie ein Mann. Sobald man sich jedoch für eine Familie entscheidet, wendet sich das Blatt. Und selbstverständlich ist eine Frau in den ersten Jahren mit den Kindern beschäftigt." In den meisten Fällen wollten Frauen ja auch voller Hingabe für die Kinder da sein. Daraus folge aber, dass es nahezu unmöglich wird, den Vorsprung wieder einzuholen, den anfangs auf gleichem Leistungsstand befindliche Männer in dieser Zwischenzeit bei Kompetenzerwerb und in der Karriere erreicht haben.

"Mein Weg war in den letzten Monaten, neben meinem anspruchsvollen Beruf am Abend durch die kreative Zeit zur Ruhe zu kommen." Gewissermaßen als Nebenprodukt entstand ein kleines eigenes Business. "Es soll auch bei einem gefühlten Hobby bleiben und nicht zu weiterer Belastung werden. Darum musste ich schweren Herzens auch schon einige Aufträge ablehnen."

Der bereits erwähnte Ausstellungskatalog "Künstlerinnen des 19. und 20. Jahrhunderts unterwegs im Odenwald" schildert ganz verschiedene Frauenbiografien: ähnlich wie Nadine Seibert gehören zwar alle keiner unterprivilegierten Schicht an. Sie hatten eine von Eltern oder Partnern finanzierte oder mitgetragene Ausbildung zur Künstlerin. Kurator Lehmann schildert aber wiederholt Brüche im Lebenslauf und in den Paarbeziehungen. Selbstbewusste eigenständige Künstlerinnenpersönlichkeiten eckten in ihrem gesellschaftlichen Umfeld an und mussten sich behaupten, benötigten oft aber zur Existenzsicherung einen männlichen Partner.

In der Entwicklung weiblichen Alltagslebens heute sieht Seibert eine große Chance für Frauen – man müsse für sich selbst den Weg finden, den man gehen möchte. "Wege sind nicht immer einfach zu gehen, aber jeder Weg hat Steigungen und Neigungen und auch viele unendliche Abzweigungen. Nichts ist in Stein gemeißelt – jeder Mensch hat die Möglichkeit durch eine neue Motivation (etwa künstlerisch oder sportlich) etwas mehr Farbe in sein eigenes Leben zu mischen."

Info: Die Ausstellung "Künstlerinnen des 19. und 20. Jahrhunderts unterwegs im Odenwald" im Eberbacher Stadtmuseum geht bis 6. Februar 2022. Geöffnet ist Freitag und Dienstag jeweils von 15 bis 17 Uhr sowie Samstag/Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Ausstellungskatalog ist gegen eine Spende erhältlich.