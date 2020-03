Eberbach. (by) Während man sich im Eberbacher Krankenhaus wie angewiesen intensiv auf die Betreuung möglicher Corona-Patienten vorbereitet und ansonsten nur noch Notfälle behandelt werden, gehen die Arbeiten zum Bau der neuen Urologie-Abteilung auf dem Klinikgelände unbeeinträchtigt weiter. "Es gibt hier keine Schnittstellen, keinen Kontakt", sagt Ralf Geiger, kommissarischer Leiter der GRN-Klinik in Eberbach.

Zwar sei man auf der Baustelle nicht ganz im Zeitplan, doch das habe andere Gründe. Die beteiligten Firmen würden jedenfalls daran arbeiten, den leichten zeitlichen Verzug aufzuholen. Die Ausgrabungen für die Fundamente seien gemacht, auch schon "jede Menge Eisen verarbeitet", so Geiger. Die Voraussetzungen seien geschaffen, derzeit werde an der Herstellung der großen Betonplatte für das circa 35 auf 60 Meter große Areal gearbeitet. Geiger rechnet damit, dass diese in zwei bis drei Wochen verlegt werden könne. Dann könne auch mit dem Hochziehen der Wände begonnen werden. Die Fertigstellung ist für August 2021 geplant.

In dem neuen Gebäude sollen die urologische Endoskopie sowie die verschiedenen Funktionsräume zusammengelegt und auf einen modernen medizinischen Stand gebracht werden. In dem Zug soll auch die Technik umfassend erneuert werden. Neue Anforderungen und deutlich mehr Patienten machen den Ausbau der Urologie-Abteilung erforderlich, so Geiger. Die bisherigen Räumlichkeiten genügen den organisatorischen und medizinischen Ansprüchen nicht mehr. Der Neubau bietet nicht nur Platz für die Urologie sondern auch noch für zwei Fachpraxen und eine Radiologie.

Um den Platz für den neuen Gebäudetrakt mit Erdgeschoss, erster Stock und Dachgeschoss zu schaffen wurde im Frühsommer 2019 das alte schon länger nicht mehr bewohnte vierstöckige Schwesternwohnheim abgerissen. Zusätzlich wird der Hof der früheren Liegendzufahrt überbaut.

18 Millionen Euro sind für das Projekt veranschlagt, möglich wurde es erst durch die Zusage der Dietmar-Hopp-Stiftung über 5,5 Millionen Euro. Laufen die Arbeiten wie geplant, rechnet Geiger mit der Fertigstellung im August 2021.