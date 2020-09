Von Martina Birkelbach

Eberbach. Was vielleicht so aussehen mag, wie ein gemütliches Sonnenbad, ist in Wirklichkeit äußerste Konzentration. Der Blick ins Becken "geht bis zum Grund", die ständigen Gedanken kreisen darum "hoffentlich passiert nichts". "Insbesondere wenn es im Wasser voll ist, basiert die Badeaufsicht auf einer ständigen Wachsamkeit", sagt Stefanie Meier. Wer in Schwimmbädern arbeitet, hat viel Verantwortung. Und damit nichts passiert, gibt es Regeln.

Respektloses Verhalten im Schwimmbad gab es früher und gibt es auch heute noch. Was sich verändert hat, ist, laut Meier und ihrem Bäderteam, das Alter derer, die meckern und sich nicht an Regeln halten wollen. "Die sind heute oft viel jünger." Meier ist Meisterin für Bäderbetriebe. Nach ihrer Ausbildung kam sie 2001 nach Eberbach zu den Stadtwerken, der "Meister" folgte 2004 und seit 2008 ist sie Abteilungsleiterin. "Achtung, Würdigung und Anerkennung von Personen und deren Tätigkeiten", so definiert sie "Respekt" und hat sich gemeinsam mit dem Team auch Gedanken darüber gemacht, wann und wo es in den Bädern respektlos zugeht. "Ein heißer Tag, die Leute hatten Stress, haben vielleicht noch einen Parkplatz suchen müssen, wollen schnell ins Wasser und kommen dann im vollen Freibad an der Kasse an und: Es ist Stau. Dann meckern viele, weil es nicht schnell genug geht." Diesen Frust lassen einige Badegäste dann an der Servicekraft an der Kasse ab, "bis sie im Bad angekommen sind, sind sie oft schon wieder ruhiger". In diesem Corona-Sommer war das zwar alles nicht so, da nur eine begrenzte Anzahl Badegäste hineindurfte, aber in den Jahren zuvor.

"Auch die Kleinsten sollten sich schon respektvoll verhalten. Denn wenn man das nicht früh lernt, ist es schwierig, sich das Verhalten anzueignen, ohne dabei unterwürfig zu sein. Man kann durchaus seine Meinung vertreten ohne sein Gegenüber zu beleidigen oder zu provozieren", sagt Meier. Die 38-Jährige lässt sich auch heute nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen, hat gelernt, nicht alles an sich ran zu lassen. Als sie mit 19 in Eberbach anfing, sah das noch anders aus. Da wurde sie auch mal von Badegästen nicht so richtig ernst genommen. "Heute fällt es mir leichter, etwas zu sagen, vom Alter her und natürlich wegen der Routine."

Meier: "Meist ist es die jüngere Generation, die sich respektlos oder pöbelhaft verhält, wenn man sie auffordert, sich an gewisse Regeln zu halten und auf andere Rücksicht zu nehmen. Gruppen in denen sich untereinander bewiesen werden muss, wie toll und stark jeder Einzelne ist, sind häufig herausfordernd oder kumpelhaft." Auch da läuft in Corona-Zeiten wieder mal alles anders: "Derzeit respektieren die Jugendlichen die Regeln eher als die Erwachsenen." Ob das an den Schulen liegt, in denen die Jugendlichen die Regeln konsequent gelernt haben oder an der Selbstverständlichkeit, mit der die Corona-Hygienemaßnahmen inzwischen umgesetzt werden, ist sich Meier nicht sicher. Fest steht für sie: "In Gruppen fühlen sich Jugendliche stark, wenn sie alleine sind, sind sie leichter handelbar".

In diesem Corona-Sommer war und ist beispielsweise das "Verweilen am Beckenrand" verboten. "Das ist eine Regel, die müssen wir auch durchsetzen." Wenn dann Badegäste darauf aufmerksam gemacht werden und murren oder deren Antwort lautet "seid doch nicht so, ist doch Quatsch" – nutzt das nichts. Entweder die Badegäste halten sich an die Regeln oder sie müssen das Bad verlassen.

Wer für respektloses Verhalten verantwortlich ist, auch darüber hat sich das Bäderteam Gedanken gemacht: "In erster Linie sollten Eltern und Familie in die Pflicht genommen werden. Aber man sollte auch überlegen, wie man selbst behandelt werden will – was vielen Jugendlichen egal ist." Es gibt einiges, was im Eberbacher Freibad verboten ist. Vom Ein-Meter-Brett darf beispielsweise nur einzeln gesprungen werden, von der langen Beckenseite sind Sprünge grundsätzlich verboten. "Wenn jemand auf einem Schwimmer landet, kann das im schlimmsten Fall mit einer Querschnittslähmung enden." Meier: "Ich erkläre dann immer, warum etwas nicht erlaubt ist. Wenn man etwas erklärt, verstehen und akzeptieren es die meisten auch."

Laut der Meisterin für Bäderbetriebe gibt es drei "Zielgruppen" im Eberbacher Freibad: "Schwimmer, Jugendliche, die springen wollen und Kinder, die rutschen wollen." Und es gibt eben nur ein Becken, in dem das alles gemeinsam möglich ist. Also muss man sich respektvoll den anderen gegenüber verhalten.

"Wir wissen auch, dass es Spaß macht, gruppenweise ins Wasser zu springen", sagt Meier, aber es ist zu gefährlich und deshalb verboten. Wenn das Drei-Meter-Brett öffnet, steht immer jemand vom Personal dabei. Verboten ist es auch, auf der Rutsche zu laufen: "Wegen des Wassers auf der Rutsche ist das ebenfalls sehr gefährlich". Zudem muss mit Abstand gerutscht werden, sonst kann es auch zu Unfällen kommen.

Bei Hochbetrieb können sich im Freibad bis zu 2000 Personen tummeln, "dann ist es auch im Becken voll, ein Kommen und ein Gehen; und man schaut auch ständig unter Wasser, etwa wie lange jemand taucht – pure Konzentration eben." Wenn es mal im Kinderbecken zu voll wird und dort Jugendliche planschen, holen wir die älteren auch raus. Streng verboten sind "Hilfe-Rufe", wenn keine wirkliche Hilfe benötigt wird. Nicht erlaubt sind Ballspiele auf der Liegewiese "damit niemand abgeschossen wird". Es sind auch schon Bälle im Wasser gelandet und haben Schwimmer getroffen. "Oft sind es die Eltern, die für das Verbot wenig Verständnis zeigen".

Insgesamt sind die Eberbacher Badegäste "recht friedlich, aber es kommt schon immer wieder mal zu Gemecker und Diskussionen. "Die Frage ist immer, wie man etwas an sich heranlässt", sagt Meier. Vor einiger Zeit wollte eine Gruppe Jugendlicher Wasserpfeifen mit ins Freibad nehmen; "wir haben die Wasserpfeifen an der Kasse eingezogen; die Kohle wird zu heiß, das geht nicht, wenn dann jemand hinterher barfuß reintritt."

Neben einem größeren Rutschen-Unfall vor einigen Jahren haben die Angestellten in den Bäderbetrieben immer wieder Erste Hilfe zu leisten: Platzwunden, ausgekugelte Schultern, Nasenbluten, Sonnenstiche, Unterzuckerung... die Liste ist lang.

Warum es insgesamt eine gesteigerte Respektlosigkeit gibt, auch darüber hat sich das Bäderteam Gedanken gemacht: "Immer mehr Jugendliche wachsen ohne Familienleben auf, in dem gegenseitiger Respekt gezollt wird. Sie werden manchmal allein gelassen, weil Erziehungsberechtigte berufstätig sind. Die Hemmschwellen sind geringer geworden, es wird weniger Wert auf Verhalten und Umgang gelegt." Wie Meier auf respektloses Verhalten reagiert? "Es kommt auf die jeweilige Situation an. Wenn in Gruppen eine oder mehrere Personen respektlos sind, lasse ich sie einfach stehen. Bei Einzelpersonen versuche ich dem oder derjenigen vor Augen zu halten, wie ihr Verhalten bei mir ankommt. Sollte der Badegast gar nicht zugänglich sein, rufe ich die Polizei."

Die Polizei ist laut Meier auch schon im Bad vor Ort gewesen, als betrunkene Jugendliche und Erwachsene sich nicht an die Regeln halten und auch das Bad nicht verlassen wollten. "Wenn jemand mit einer mit Wodka gefüllten Wasserflasche am Beckenrand sitzt und sich weigert zu gehen, rufe ich natürlich die Polizei. Meier fügt an: "Betrunkene unterschätzen alles, auch die Wassertiefe". Noch bis Ende September hat das Eberbacher Freibad geöffnet. In diesem Corona-Sommer mit Hygienemaßnahmen und Online-Ticket zwei Wochen länger als sonst. Duschen ist, unabhängig von Corona, Pflicht vor dem Baden, aber in den Duschräumen während Corona nach dem Schwimmen nicht erlaubt. "Manche versuchen sich trotzdem reinzuschmuggeln, wenn keiner schaut. Wenn sie es dann trotz Erklärungen beim nächsten Mal wieder machen, dann ist das respektlos", sagt Meier.

Meier und ihr Team tragen die Verantwortung für das Bad und die Badegäste. Und dabei gibt es nun mal Regeln, an die sich alle zu halten haben – dann kann das Team auch weiter konzentriert bei der Arbeit sein.

Info: Das Eberbacher Freibad schließt voraussichtlich erst am Mittwoch, 30. September. Derzeit sind die Öffnungszeiten (mit Online-Ticket) im Zweierblock täglich von 9 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr. Das Hallenbad öffnet am Montag, 5. Oktober, seine Pforten (mit Corona-Maßnahmen).