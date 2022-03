Eberbach. (fhs) Es waren zwar nur zwei Auto-Aussteller beim verkaufsoffenen Sonntag in Eberbach vertreten, aber die Anbieter überschütten sich mit Lob über das Interesse der Kundschaft am Sonntag und die intensiven Gespräche – ebenso wie ein ganz anderer Anbieter von Mobilität in Neckartal und Odenwald: Der E-Bike-Stand war ebenso Anlaufpunkt zahlreicher Interessierter. Sie nutzten die Gelegenheit, Wissenslücken über Elektromobiliät mittels modernem "Drahtesel" unverbindlich, aber sachkundig schließen zu lassen.

"Wir hatten richtig viel und richtig gutes Publikum", freut sich Heinz Dillmann, Inhaber des gleichnamigen Autohauses mit Sitz in Oberzent-Beerfelden und Niederlassung in Eberbach. Gutes Publikum bedeute, dass die Neugierigen, die sich in die Autos setzten und Fragen stellten, sich auch tatsächlich für die Anschaffung eines der Wagen interessierten. "Wir hatten alles da stehen", erklärt Dillmann. Er und seine Mitarbeiter informierten die Kundschaft sowohl über moderne herkömmliche Fahrzeuge, aber ebenso über teilelektrische oder elektrische Antriebe. "Da waren einige vorberatende Verkaufsgespräche dabei", bilanziert Dillmann. "Ich find’s schade, dass so wenig andere mit ausgestellt haben."

Zwar sei der Andrang nicht mit einem Apfeltag vergleichbar, aber der "Neustart" habe sich gelohnt und er wolle auch weiter jederzeit Fahrzeuge ausstellen, "wenn man uns anfragt". Lediglich an zeitlich zusammenfallenden Terminen wie etwa beim Eberbacher Frühlingsfest, das häufig zusammen mit Beerfeldens Brunnenfest stattfinde, sei es ihm dies nicht möglich. So wie Dillmann gehört auch Autohaus Ralph Müller aus Obrigheim-Asbach zu regelmäßig etwa bei Apfeltagen vertretenen Autohäusern. Nur diesen Sonntag fehlten Eberbacher Eigenanbieter.

Über alles rund um E-Bike etwa als Dienst-/Jobfahrrad informierten Nancy Nintscheff und Joshua, Uwe und Rainer Wäsch in der Eberbacher Bahnhofstraße. Foto: Felix Hüll

Auch bei Müller zieht man positive Bilanz der Eberbach-Ausstellung. "Es war richtig was los", berichten Inhaber Ralph Müller und Standortverwalter Verkauf, Frank Fuchslocher. Gerade weil es nicht so voll war, bestand ausreichend Gelegenheit, auf Fragen der Verbraucher ausführlich einzugehen und intensive Beratungsgespräche zu führen. Dies war auch Gelegenheit beim E-Bike-Stand von Ralph Wäsch.

Seit vier Jahren ist Wäsch im Handel speziell mit Fahrrädern samt unterstützendem Elektromotor (E-Bike) aktiv.

Er stellte am Sonntag in der Bahnhofstraße eine Auswahl davon vor, aber auch herkömmliche Zweiräder. Am Stand hoben Nancy Nintscheff, Joshua, Uwe und Rainer Wäsch besonders hervor, dass sie viele Passanten auf die Möglichkeiten von Dienst- oder Jobradleasing aufmerksam gemacht hätten. Diese Fördermöglichkeit von Elektromobilität gerade auch im steigungsstreckenreichen Odenwald sei noch nicht allzu bekannt, biete aber für viele Berufspendler eine attraktive Alternative zum Auto – bei dem gerade die Spritpreise steil nach oben steigen.