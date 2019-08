Von Peter Bayer

Eberbach. Gregor Haslberger, Geschäftsführer des Fitnessstudio Palestra, kann sich noch gut an jene Zeit erinnern, als es in der Mehrzweckhalle Boxtraining gab. Während er gerade mit Timo Bracht Zirkeltraining machte, brachte Edi Trunk in einem Hallendrittel jungen Leuten Boxen bei, erzählt er. "Edi hatte zwei Paar Boxhandschuhe in seinem schwarzen Lederkoffer dabei, dazu noch Hütchen zur Abgrenzung. Das war’s. Da hingen keine Sandsäcke oder sonst was von der Decke."

Ganz im Gegensatz zur Kickbox Schmiede Eberbach, die am Samstag, 31. August, eröffnet. Über vier Monate haben sich die Umbauarbeiten hingezogen. Wo früher in der Hirschhorner Landstraße 6 eine Autowerkstatt war, liegen jetzt Matten auf dem Schwingboden, hängen Sandsäcke an der Decke. Auf 115 Quadratmetern Trainingsfläche bietet der Eberbacher Kickboxer Bardhyl Gashi Platz für 25 bis 30 Personen.

Schon vor Jahren hatte er die Idee für ein Boxstudio, jetzt sieht er den richtigen Zeitpunkt für gekommen. "Das Interesse ist groß, die Nachfragen sind da", sagt er. Rund 100 Anfragen würden mittlerweile vorliegen. Rückhalt für sein Projekt, in das er "richtig viel investiert" hat, gibt ihm die Zusammenarbeit mit Gregor Haslberger.

Serge Michel testet die Boxbirne. Fotos: Peter Bayer

"Das Training hat sich komplett geändert", hat Haslberger beobachtet. "Die Leute wollen sich auspowern." Es gab auch schon mehrere Anfragen. "Macht doch mal was", bekam er vom jüngeren interessierten Publikum im Palestra zu hören. Doch ein Konzept mit reinem Boxen passe nicht in die Fitnesshalle. "Da würden die anderen Leute bei dem vielen Schweiß und der Lautstärke schnell das Weite suchen", ist er überzeugt und lacht dabei.

Trainer in der Kickbox Schmiede werden Gashi selbst, der, nach eigener Aussage, über die Erfahrung von über 30 Kämpfen verfügt, sowie Boxer, die im Palestra ihre Fitness trainieren. Für sie ist die Nähe optimal, denn "auch im Krafttraining brauchen wir 20 Prozent Boxen", sagt Serge Michel, der 2018 Deutscher Meister im Halbschwergewicht WBC International Champion wurde, und den Weltmeistertitel holen möchte. "Kindertraining würde mir sehr viel Spaß machen", sagt der 30-Jährige, selbst dreifacher Vater. Der Kampfsport und das Leben haben viele Parallelen, du musst dich durchkämpfen und an die Grenzen gehen", betont Michel die positiven Aspekte des Boxsports, der ihn "in schwierigen Zeiten rausgeholt" hat. Neben den sportlichen Fertigkeiten sind es auch Werte wie Respekt und Disziplin, welche er den Kindern und Jugendlichen weitergeben möchte. Neben dem Fitnessstudio Maximum der Keglervereinigung, wo seit Oktober 2017 der ehemalige Karatemeister Wladislaw Gumarow unterrichtet, bietet die Kickbox Schmiede nun eine weitere Möglichkeit, in Eberbach Boxen und Kickboxen zu lernen. Damit dürften die Zeiten vorbei sein, in denen man - wie Bardhyl Gashi selbst auch - über 50 Kilometer zum Training fahren musste. Künftig ist dies "vor der Haustür" möglich. Zur Eröffnung am Samstag, 31. August, sind ab 17 Uhr bei Sekt und Häppchen alle Interessierten eingeladen, sich über das Angebot zu informieren. Überraschungsgast bei der Eröffnung wird Kickboxweltmeister Alex Schmitt aus Heidelberg sein.

Öffnungszeiten sollen künftig wochentags ab 17.30 Uhr sein, geplant sind Gruppen für Kinder ab sechs Jahre sowie von elf bis 15 Jahre. Melden sich genug Frauen an, ist auch - falls gewünscht - eine eigene Trainingsgruppe möglich. Erstes Training ist am Montag, 2. September, von 17.30 bis 18.45 Uhr für Kinder und Jugendliche, anschließend von 19 bis 20.30 Uhr für Erwachsene

Ob Gashi selbst noch einmal in den Ring steigen wird? "Meine Frau will nicht, dass ich noch einmal kämpfe", sagt er. "Ich habe meinen letzten Kampf durch K. o. verloren, so will ich nicht abtreten", will er es aber noch einmal allen zeigen.