Endstation am Kreuzweg: Am Ohrsberg laufen die Fäden des Kreuzes in der Mitte des Sterns zusammen. Foto: Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Auferstehung" erwartet Spaziergänger bei der 14. Station des Kreuzwegs am Ohrsberg. Was es damit und mit Ostern aus christlicher Sicht auf sich hat, darüber sprach der Pastor der Eberbacher Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Marc Förster im Interview.

Herr Förster, was feiern Christen an Ostern?

Marc Förster: Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten am dritten Tag.

Marc Förster, Pastor der Eberbacher. Foto: privat

Was bedeutet Ihnen das Fest persönlich?

Dass es eine Hoffnung über das irdische Leben hinaus gibt. Auch jetzt schon sollen wir unser Leben in Gemeinschaft mit Gott leben, Jesus Christus durch unser Denken und Tun in unser Leben miteinbeziehen. Was dabei hier beginnt und nicht perfekt ist, wird nach dem Tod seine Erfüllung finden.

Wie kann der Mensch des 21. Jahrhunderts Auferstehung verstehen?

Wenn ich zum Beispiel selbst mit dem Tod konfrontiert werde in meinem Leben oder auch bei anderen Menschen, dann stellt sich immer wieder die Frage: Wo sind meine Lieben? Da gibt die Bibel uns die Hoffnung, dass wir sie nach dem Tod wiedersehen und mit ihnen Gemeinschaft haben werden. In der Bibel gibt es mehrere Geschichten, in denen Tote auferweckt werden, zum Beispiel die von Lazarus. Aber die Auferstehung von Jesus Christus hat eine neue Qualität: Jesus ist erstmals auferstanden in ewiges Leben, in ein qualitativ höheres Dasein hinein. Und da sind auch wir Normalsterblichen mit hineingenommen.

Vielen Menschen fällt es heute schwer, an Auferstehung zu glauben. Wie haben Sie zu diesem Glauben gefunden?

Auch ich hatte Zeiten, wo ich daran gezweifelt habe. Mit 18 Jahren hatte ich dann einen schweren Verkehrsunfall. In der Kurve, wo es passierte, waren schon mehrere Menschen ums Leben gekommen. Aber mir war nichts passiert. Ich fragte mich: Warum bin ich nicht gestorben? Warum hat Gott mir eine zweite Chance, ein zweites Leben geschenkt? Und mir wurde klar: Gott hat durch den Unfall zu mir gesprochen. In der Bibel las ich seine Worte: "Ich bin die Auferstehung und das Leben." Ich habe Jesus als einen erlebt, der über mein Leben wacht, der Interesse an meinem Leben hat, der nicht weit weg ist, sondern den ich in meinem Alltag erleben kann.

Welchen Stellenwert bekommt Ostern angesichts von Pandemie und Krieg in Europa?

Auch Jesus musste leiden und sterben. Was wir jetzt erleben, ist die Botschaft des Todes. Aber Gott sagt uns in der Bibel: Der Tod ist nicht das Ende, es geht nach dem Tod weiter. Meine Beziehung zu Gott ist eine Beziehung zu einem lebendigen Gott, denn Jesus ist auferstanden. Gott sieht unsere Schmerzen und unsere Not, und am Ende wird er all unsere Tränen abwischen. Diese Botschaft zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel.

Wie feiern Sie und Ihre Familie Ostern?

Ich feiere Gottesdienst mit der Gemeinde. Danach wird zu Hause gegessen, nachmittags machen wir einen Spaziergang, trinken Kaffee. In den letzten drei Jahren ist es schon zur Tradition bei uns geworden, den Kreuzweg am Ohrsberg zu gehen.

Der Kreuzweg mündet ein in die Endstation "Auferstehung" auf dem Plateau vor dem Ohrsbergturm. Was will uns das diesjährige Bild sagen?

In dem von goldenen Strahlen umgebenen kleinen Strohstern mit seiner glänzenden Mitte laufen die Fäden des Kreuzes zusammen: Weihnachten und Ostern – Geburt, Tod und Auferstehung werden hier eins. Auferstehung ist nur in Verbindung mit dem Kreuz möglich. Doch steht das Kreuz nicht mehr im Vordergrund, es dominiert nicht mehr. Die Klänge des über dem Stern angebrachten Windspiels wollen nach Auskunft der Familie, die die Station errichtet hat, eine Ahnung geben von dem Zukünftigen, das hier auf Erden noch nicht richtig zu fassen ist und nur in Bildern, mit Blumen und mit Musik ausgedrückt werden kann. Doch kann jeder Betrachter des Bildes sich auch eigene Gedanken dazu machen.