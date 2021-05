Auf einem Teil der Dächer des Hohenstaufen-Gymnasiums ist bereits eine Fotovoltaik-Anlage zur Stromerzeugung aus Sonnenenergie installiert. Weitere Dächer von Schulen, Hallen und anderen öffentlichen Gebäuden in Eberbach könnten folgen. Foto: Stefan Weindl

Von Christofer Menges

Eberbach. Etliche Dächer öffentlicher Gebäude in Eberbach scheinen für Solarstromanlagen geeignet. Das ergab eine erste Prüfung der Stadtwerke, die am Donnerstag im Gemeinderat vorgestellt wurde. Untersucht wurden 20 Gebäude: von der Dr.-Weiß-Schule über die Friedhofskapelle bis zum Friedrichsdorfer Dorfgemeinschaftshaus. Bei elf davon halten die Stadtwerke den Betrieb von Fotovoltaikanlagen für wirtschaftlich möglich. Bei fünf, darunter Campingplatz, Depot und Hackschnitzelheizwerk, müsste noch einmal genauer hingesehen werden. Ausgeschlossen werden lediglich der Breitensteinhof, zwei Notunterkünfte in der Uferstraße und die Friedrichsdorfer Friedhofskapelle.

Mit 3000 Solarstrom-Modulen auf den als geeignet ausgewiesenen Dächern könnte fast eine Million Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugt werden. Das entspricht dem durchschnittlichen Stromverbrauch von rund 300 Haushalten. Die Investitionskosten bezifferte Andreas Schaab, Technikbereichsleiter bei den Stadtwerken auf gut eine Million Euro, die jährliche CO2-Einsparung auf 350 Tonnen.

Für Solarparks wurden auch zwei Freiflächen am Bösen Berg und im Gretengrund unter die Lupe genommen. Am Bösen Berg zwischen Kläranlage, Bahn und Häusern, der weit größeren Fläche von beiden, könnten mit 2300 Modulen weitere 700 000 Kilowattstunden im Jahr erzeugt werden. Insgesamt ließen sich für Investitionskosten von 800 000 Euro von dort aus rund 240 weitere Haushalte mit Strom versorgen. Die CO2-Einsparung: weitere 300 Tonnen im Jahr.

Die Eberbacher Stadtwerke sehen den Bau weiterer Fotovoltaik-Anlagen als mögliches neues Geschäftsfeld: Die Stadt verkauft oder verpachtet die Flächen. Eine neu zu gründendende Erzeugungs-GmbH & Co. KG betreibt die Anlagen. Die Stadtwerke selbst verkaufen den Sonnenstrom made in Eberbach.

Das käme ihnen auch insofern zugute, als dass Werkleiter Günter Haag davon ausgeht, dass der herkömmliche Stromverkauf mit künftiger Kohlendioxid-Bepreisung teurer werde. Dabei sei auch der Einstieg von Bürger-Energiegenosschaften in die GmbH vorstellbar. "Wir wollen die Energieerzeugung für die Stadtwerke und die Stadt Eberbach als Chance begreifen", sagte Haag im Rat, "das ist ’ne Riesennummer, auch für die Mitarbeiter." Denn die müssten sich neues Fachwissen aneignen.

Risikofrei sei das nicht, sagte Haag: Er kenne mittelgroße Stadtwerke, die seien "11, 12, 13 da eingestiegen und teilweise auch böse auf die Nase gefallen". In dem Fall säße die Stadt als Eigentümer der Stadtwerke mit in der Patsche.

Wenn die Stadtwerke mit Solaranlagen auf städtischen Dächern Erfolg haben, sei durchaus auch vorstellbar, dass sie mit dem erworbenen Know-how ins Geschäft mit privaten Solaranlagen einsteigen, sagte Haag auf Nachfrage von Lothar Jost (AGL): "Wir werden die ganze Bandbreite an Möglichkeiten untersuchen." Nur gingen die Stadtwerke dabei Schritt für Schritt vor, fangen also erst einmal mit den städtischen Dächern an.

Als besonders rentabel sieht Technikchef Schaab dabei die Dr.-Weiß-Schule und das Rathaus an. Mit dem städtischen Bauamt sollen noch Details abgestimmt werden, etwa ob die untersuchten Dächer auch stabil genug sind, die Anlagen zu tragen, oder ob die Dächer erst noch saniert werden müssen. Ist das erledigt, wird eine Rangliste erstellt, wo sich der Bau von Solarstrom-Anlagen am meisten lohnt.Parallel soll das Konzept für die neue Energieerzeugungs-GmbH verfeinert werden. Dann geht es damit wieder in den Gemeinderat.

Aus dem Rat kam auch der Anstoß für die Untersuchung: Die Prüfung der städtischen Dächer geht auf einen Antrag der CDU vor zwei Jahren zurück. Die wiederum bezog sich auf zwei gut zehn Jahre alte Gutachten und den baden-württembergischen Energieatlas. Mit dem Klimaneutralitätsbeschluss im März kam nochmals Schwung in die Sache.

Die Stadtwerke sehen den Ausbau der Fotovoltaik als Baustein auf dem Weg zu einer klimaneutralen Stadt. Schaab verwies im Rat auf den "Erdüberlastungstag": Seit 5. Mai hat Deutschland seinen Anteil an den weltweit zur Verfügung stehenden Ressourcen rechnerisch eigentlich verbraucht.