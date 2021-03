Von Marcus Deschner

Eberbach. "Wie geht’s auf dem ehemaligen Schlickenrieder Gelände weiter?", wollten wir von Andreas Wandrey wissen. Der Waldbrunner ist Geschäftsführer der Firma KW Wohn- und Industriebau, die das weiträumige Areal der Traditionsgärtnerei im Jahr 2016 gekauft hat. Wie bereits berichtet, soll dort im Zuge "städtischer Nachverdichtung" Wohnraum geschaffen werden.

Nachdem vor rund zwei Jahren die Treibhäuser und das Wohnhaus abgerissen worden waren, ist es auf dem gut einen halben Hektar großen Baugelände still geworden. Nur der ehemalige Verkaufspavillon steht dort noch an der Friedrichsdorfer Landstraße. Nicht nur wegen der aktuellen Corona-Pandemie verzögere sich die Bebauung des Grundstücks, gibt der Unternehmer Auskunft. Es fehle immer noch ein Bebauungsplan. Auch habe man das Gelände noch nicht "baureif" machen können. Denn um den Bebauungsplan zur Einreichung in die städtischen Gremien bringen zu können, bedürfe es auch einer umfänglichen artenschutzrechtlichen Untersuchung, so Wandrey.

Dabei werde ein besonderes Augenmerk beispielsweise auf die Vorkommen von Brutvögeln, Fledermäusen und Reptilien gelegt. Diese Prüfung erstrecke sich über einen Zeitraum von zwölf Monaten und solle kommenden Mai abgeschlossen werden. 16 Begehungen des Geländes hätten in dieser Sache bereits stattgefunden. Andreas Wandrey hofft, dass nach dem positiven Ausgang der Prüfung das Bebauungsplanverfahren rasch über die Bühne gehen kann. Dann will er zügig einen Bauantrag für sein Vorhaben einreichen und möglichst im Frühjahr/Sommer 2022 mit dem Bau beginnen. Ausgeräumt worden seien längst auch Bedenken, dass wegen einer starken Zunahme von künftig dort lebenden Menschen die in der Straße verlegte Kanalisation unterdimensioniert sei.

Den ursprünglich vage ins Auge gefassten Plan, neben Eigentumswohnungen auch vier oder fünf Reihenhäuser auf dem Gelände zu bauen, habe man mittlerweile fallen gelassen, erläutert er. Nun sollen insgesamt sieben Wohngebäude mit zusammen 50 bis 60 Wohnungen entstehen. Nach Wandreys Vorstellungen sollen diese Eigentumswohnungen eine Größe zwischen 60 und 120 Quadratmetern – je nach Käuferwunsch – haben und "altersgerecht" und somit barrierefrei gebaut werden. Dies zeige sich beispielsweise auch an größeren Türen. In den Gebäuden sollen auch Aufzüge sowie eine Tiefgarage integriert werden.

Andreas Wandrey zufolge gibt’s schon jede Menge Interessenten für die noch zu bauenden Wohnungen: "Es haben sich bestimmt schon 200 Leute bei mir gemeldet". Darunter seien nicht nur ältere Eberbacher, denen ihr Haus nach dem Auszug der Kinder zu groß geworden sei, es veräußern wollten und die sich daher nach Wohnraum umschauten, von dem aus die Stadt fußläufig zu erreichen sei. Auch ehemalige Eberbacher, die in ihre Heimatstadt zurückziehen wollten und Menschen von der Bergstraße und sogar aus dem Raum Frankfurt hätten schon bei ihm angerufen und ihr Interesse bekundet.