Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Am Sonntag, 3. April, geht es in Eberbach bei einem Bürgerentscheid um Zustimmung oder Ablehnung, ob das stadteigene Gelände auf dem Hebert für bis zu fünf Windräder verpachtet wird. Indessen will die baden-württembergische Landesregierung aber noch im Februar für den unmittelbar danebenliegenden Staatsforst Flächen für neue Windkraftanlagen ausschreiben.

Im Ergebnis könnte das bedeuten, dass es auf jeden Fall Windräder auf dem Hebert gibt, selbst wenn das Eberbacher Waldstück nach dem Bürgerwillen frei bliebe. Bekanntlich hat sich die grün-schwarze Koalition nach der Landtagswahl im März letzten Jahres auf den Bau von 1.000 neuen Windrädern im Land festgelegt, die Hälfte im staatseigenen Forst.

Vorausgegangen war eine Stagnation bei der Errichtung von Windrädern im Südweststaat. Ende September 2021 zählte der Altbestand 759 Anlagen in Betrieb, gerade mal ein Plus von 28 gegenüber dem Vorjahr.

Am Dienstag hat Forstminister Peter Hauk (CDU) das Landeskabinett von seinem neuen Vorhaben unterrichtet – die Liste von sechs neu auszuschreibenden Flächen umfasst rund 900 Hektar Staatswald, auf denen bis zu 40 Windräder gebaut werden können. Eberbach ist eine dieser sechs Flächen und steht mit rund 50 Hektar zu Buche.

Die Gemarkung Neuenbürg im Schwarzwald soll mit 360 Hektar den höchsten Anteil am Aufbau übernehmen, gefolgt von 240 Hektar in den Gemeinden Grafenhausen und Bonndorf im Kreis Waldshut. 138 Hektar sind es in Mühlacker und rund 80 Hektar in Remchingen. Öhringen am Bodensee soll 32 Hektar stellen. Die Meldung über die neusten Pläne des Landesforstministers verbreitete sich bereits am Montag während der Aufsichtsratssitzung der Stadtwerke Eberbach. Die "Heilbronner Stimme" hatte am gleichen Tag von den Windrad-Plänen der Landesregierung berichtet.

Der Eberbacher Gemeinderat beschloss Ende November letzten Jahres mehrheitlich, die städtische Fläche auf dem Hebert dem Großinvestor BayWa r.e. Wind GmbH anzubieten. In der formalen Interessensbekundung des Unternehmens wurde der Stadt Hoffnung auf einen Pachtzins von jährlich 1,4 Millionen Euro über eine Laufzeit von 20 Jahren gemacht. Das letzte Wort über die tatsächliche Vergabe der städtischen Flächen soll laut Gremienbeschluss nun der Bürgerentscheid am 3. April bringen.

Angesichts des kommenden Entscheides haben sich Befürworter und Gegner der Windkraftanlagen verstärkt positioniert.

Während die "Bürgerinitiative Rettet den Hebert" den Bau strikt ablehnt, vor allem aus Gründen des Landschafts- und Naturschutzes, setzt sich die "Initiative Windenergie für Eberbach" für die Errichtung ein. Sie propagiert neben allgemeinen Klimaschutzzielen vor allem eine unmittelbare Beteiligung von Bürgern aus Eberbach und Umgebung an den Anlagen.

Angesichts der politischen Festlegungen gilt es als eher unwahrscheinlich, dass sich die Landesregierung von einem etwaigen negativen Votum gegen Windräder auf dem Hebert beim Eberbacher Bürgerentscheid beeindrucken lässt.