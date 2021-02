Von Marcus Deschner

Eberbach."Trotz Pandemie, unsere Rasseln schweigen nie", ist das Kampagnenmotto 2021 der Rasselbande. Die Fastnachter sind zwar tieftraurig, dass man dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie auf karnevalistische Aktivitäten weitestgehend verzichten muss. Dem Virus fällt somit auch die schon traditionelle Teilnahme der bunten Truppe an den Umzügen in Hirschhorn und Eberbach zum Opfer.

Völlig anders als bislang gewohnt, musste man freilich auch nicht im Vorfeld der Gaudiwürmer an Karnevalswagen basteln. Großen Wert legt man hingegen auf einen Kampagneorden, den die gut 25 Aktive zählende Rasselbande bereits vor Wochen in Auftrag gegeben hatte. Die 50 Exemplare zieren zwei aus einem Tor kommende kostümierte Narren, die von dicken Tränen "beregnet" werden. Am Faschingssamstag war’s dann soweit. Nacheinander durften sich verdiente Gruppenmitglieder und Gönner bei der Halle von Holzbau-Lenz an der Güterbahnhofstraße die an einer in den Stadtfarben blau-weiß gehaltenen Kordel befestigten Orden abholen.

Der Orden 2021 der Rasselbande. Foto: Marcus Deschner

Vollkommen coronagerecht, versteht sich. Genau wurde auf die Abstände geachtet. Nicht per sonst üblichem Handschlag oder Küssschen, sondern mit der "Heiligen Rassel" überreichten Präsident Steffen Bock und Ordensminister Dirk Lenz die Prunkstücke. Und froh ist man, dass Freunde und Gönner die Rasselbande auch in der momentan schwierigen Zeit tatkräftig unterstützen.

Nun hofft die 2004 als Nachfolgerin der weit über die Grenzen Eberbachs hinaus bekannten "Wiesensträßler" gegründete Truppe auf bessere Zeiten in der kommenden Saison.

In den vergangenen Jahren war man auch schon als Indianer, Huddelbätze oder Bischof Tebarz van Elst unterwegs und brachte in der letzten Saison "Flower Power" an den Neckar.