Eberbach. (by) Die Arbeitslosigkeit im Bereich der Geschäftsstelle Eberbach ist von März auf April um 6 auf 386 Personen gestiegen. Das waren aber 93 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im April 4,0 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 4,9 Prozent. Dabei meldeten sich 95 Personen neu oder erneut arbeitslos, drei mehr als vor einem Jahr, gleichzeitig beendeten 90 Personen ihre Arbeitslosigkeit (–7). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 363 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 11 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 361 Abmeldungen von Arbeitslosen (+15).

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im April um 3 Stellen auf 50 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 27 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im April 12 neue Arbeitsstellen, 3 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 56 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 25.

Die Arbeitslosenquoten verringerten sich gegenüber dem Vorjahresmonat im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Heidelberg. Dabei reichte die Spanne der Quoten im April 2022 von 3,5 Prozent in Wiesloch bis 4,1 Prozent in Heidelberg. In Eberbach verringerte sich die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vorjahresmonat um 19,4 Prozent. Besonders stark war der Rückgang bei den 15- bis 25-Jährigen (- 46,8 Prozent), am geringsten bei der Personengruppe 50 Jahre und älter (-5,0 %), darunter der Gruppe 55 Jahre und älter (-1,6 Prozent).