(red) Der aktuelle Windatlas für Baden-Württemberg weist deutlich mehr Windkraft-Flächen aus als die letzte Version von 2011. Während darin Rotor-Standorte noch nach Windgeschwindigkeiten (m/s) klassifiziert wurden, ist das Kriterium im neuen Atlas Watt pro Quadratmeter (W/qm). Konkret: Galten früher Standorte ab 5,5 m/s im Jahresdurchschnitt als geeignet, sollen nun solche mit mittlerer Windleistungsdichte von mindestens 215 W/qm als nutzbar angesehen werden. Der Hebert in Eberbach besitzt demnach eine Windleistungsdichte von 190 bis 250 W/qm und gehört nicht zu den ergiebigen Standorten. Windkraft-Aktivist Rainer Olbert machte allerdings darauf aufmerksam, dass die erwartbare Windernte am Hebert damit dem entspreche, was im Windpark "Großer Wald" bei Buchen erzeugt wird. Und abgerechnet werde am Jahresende nach Stromertrag, nicht nach Windpotenzial.

