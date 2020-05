Eberbach. (fhs) An den beiden B37-Fußgängerüberwegen (Zebrastreifen) sollen Ampeln installiert werden. Dies kündigte nach Aussagen der Straßenverkehrsbehörde der Leiter der Eberbacher Bauverwaltung Karl Emig in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats an. Die Kosten für ein an diesen Ampeln zu installierendes akustisches Hilfssystem für Blinde hat die Stadt Eberbach zu übernehmen, Emig nannte den Betrag von 8600 Euro. Eine Mosbacher Firma werde den Auftrag ausführen.

Keine Ampel hingegen gestatte die zuständige Verkehrsbehörde an der Friedrichsdorfer Landstraße in Höhe des Supermarktes kurz vor dem Abzweig nach der Einmündung von Dielbach. Die Frequenzzahlen der Fußgänger dort ermöglichten dies nicht, so Emig in der Gemeinderatssitzung.