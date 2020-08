Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Katharina und Giuseppe Fiorillo haben nichts gegen Fledermäuse. Immerhin leben seit über sieben Jahren geschätzte 200 Exemplare der seltenen und streng geschützten Spezies "Pipistrellus pipistrellus" unter dem Flachdach ihres Hauses in Eberbach. In der Regel klappt das Zusammenleben auch problemlos. Einer Aussage im Artikel "Angebliche Vampire sind ungemein nützlich", der am 26. Juli in dieser Zeitung abgedruckt war, möchten die Fiorillos jedoch deutlich widersprechen: "Fledermäuse verursachen keine Gebäudeschäden", wird die Biologin und Regionalbetreuerin für den Fledermausschutz, Brigitte Heinz, darin zitiert. "Da haben wir leider ganz andere Erfahrungen machen müssen", sagt Katharina Fiorillo.

​Im Flachdach des Hauses der Familie Fiorillo haben rund 200 Fledermäuse Schäden hinterlassen. Foto: Barbara Nolten-Casado

Es war 2013, als an einer Stelle unter dem Flachdach der Putz zu bröckeln begann, an der Fassade zeigte sich ein großer nasser Fleck. Die Wand sollte schnellstmöglich saniert werden. Doch bevor es dazu kam, entdeckte ein Enkel des Ehepaars die Fledermäuse, die an eben dieser Stelle – bis dahin unbemerkt – unter dem Dach ein- und ausflogen. Katharina Fiorillo informierte den Naturschutzbund über den Fund. Dessen hiesiger Fledermausschützer Dieter Kappes schaute sich die Sache an und fotografierte die Stelle. Auch Fledermausexpertin Brigitte Heinz sei vor Ort gewesen, berichtet Fiorillo. Ein Schreiben des Regierungspräsidiums in Karlsruhe habe sie anschließend über eine Reihe von Vorgaben für die Sanierung des Gebäudes unterrichtet, die den Erhalt der "Funktionalität als Fledermausquartier" gewährleisten sollte, berichtet Fiorillo. Im entsprechenden Anhang zum Antrag auf Zuwendung nach der Landschaftspflegerichtlinie "Biotopgestaltung und Artenschutz" werde die Maßnahme von damals ausführlich besprochen.

Katharina Fiorillo zeigt das Schreiben des Regierungspräsidiums, das die Schäden an ihrem Haus bestätigt. Foto: Barbara Nolten-Casado

Da heißt es unter anderem: "An der Ein- und Ausflugöffnung (Übergangsbereich Dach – Fassade) wurde in den letzten Jahren u.a. durch die Aktivität der Tiere der Putz abgetragen, sodass eine mehrere Meter große unverputzte Fläche an der Hausfassade entstand. Durch die unverputzte Fläche gelangt Feuchtigkeit ins Gebäude und führt auf Dauer zu weiteren Schäden…" Ein 20 Zentimeter langer unverputzter Spalt sollte als Aus- und Einflugöffnung erhalten bleiben, zum Schutz vor Feuchtigkeit eine Kupferverblendung angebracht werden.

"Alle Vorgaben wurden bei der Sanierung beachtet und von Brigitte Heinz begutachtet", berichtet Katharina Fiorillo. Die Maßnahme wurde zu einem Teil bezuschusst, den Rest musste das Ehepaar aus eigener Tasche beisteuern.

Inzwischen seien erneut helle Flecken auf der passend zum Dach dunkel gestrichenen Fläche unter dem Einflugspalt der Fledermäuse zu sehen, sagt Giuseppe Fiorillo und weist auf die Stelle der Landefläche der Fledermäuse unterhalb der Flachdachumrandung. "Die Farbe fällt ab und es beginnt schon wieder zu bröckeln, womöglich wird das durch die Exkremente der Tiere verursacht", vermutet er. Für Familie Fiorillo steht fest: Fledermäuse mögen noch so nützlich sein – dass sie keine Gebäudeschäden verursachten, können sie nicht bestätigen.

Für Fledermausexpertin Brigitte Heinz ist die Sache allerdings ein Rätsel. "Ich bin seit 30 Jahren im Fledermausschutz tätig und betreue rund 350 Fledermauskolonien", sagt sie. "Dabei habe ich nur einen ähnlichen Fall erlebt. Und eben den von Familie Fiorillo", erklärt sie auf Nachfrage. "Fledermäuse kratzen nicht und knabbern nichts an. Ihr Urin ist nicht ätzend und greift nichts an. Und Fledermäuse lieben es trocken, sie pieseln nicht in ihr Quartier".

Das Problem könnte an der Zusammensetzung von Mörtel und Farbe liegen, vermutet sie nach Rücksprache mit dem Autor verschiedener Veröffentlichungen zum Thema Fledermäuse, Dr. Christian Dietz. Der Fledermausexperte empfehle die Verwendung von Mörtel mit hohem Zementanteil und hydrophobe (wasserabweisende) Fassadenfarben.