Wohnstandort Altstadt: Auch in dieser Frage kommen sich innerstädtische Nutzungsinteressen in die Quere. Im Konzeptentwurf wird für eine schrittweise Anpassung des alten Hausbestands an heutige Wohnansprüche geworben. Blick ins Quartier am Kornmarkt. Foto: Biener-Drews

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Ein Großteil der Bürger und Bürgerinnen, die sich an der Befragung zum Integrierten gesamtstädtischen Entwicklungskonzept beteiligt haben (79 Prozent), wohnt schon seit über einem Jahrzehnt in der Neckarstadt. Und hat auch nicht vor, von hier wegzuziehen. Wobei über die Hälfte der Befragten (54 Prozent) mittleren Alters zwischen 31 und 60 war, knapp 30 Prozent gehörten zur Altersgruppe 60 plus. Der Innenentwicklung der Kernstadt und der Schaffung von bedarfsgerechtem Wohnraum hier und im Stadtteil Neckarwimmersbach weist die Wüstenrot Haus- und Städtebau (WHS) deshalb einen hohen Stellenwert im 120-seitigen Konzeptentwurf zu. Der Stadt wird deshalb empfohlen, die Mobilisierung von Wohnraum voranzutreiben und als Wohnstandort auch die Altstadt zu stärken.

Weil Eberbach die Erweiterungsmöglichkeiten auch im Wohnungsbau fehlen, muss der Wohnraumbedarf künftig schwerpunktmäßig durch Innenentwicklung gedeckt werden, heißt es in dem Papier. Und weil die Stadt selbst nur noch wenig Potenzialflächen besitze, müsse sie den direkten Kontakt zu den betreffenden Eigentümern suchen.

Auch Bestandssanierung und die Anpassung von leer stehendem Wohnraum an moderne Wohnbedürfnisse müsse dabei eine Rolle spielen. "Bewusst sollte auch auf die Ausbildung von alters- und familiengerechten Wohnformen Wert gelegt und die Schaffung von Mehrgenerations-Wohnmodellen in die Planung einbezogen werden", raten die Planer. Auf jeden Fall aber müsse das Wohnen hier auch erschwinglich bleiben — ungeachtet notwendiger Sanierungen, mit Blick auf die angestrebte Klimaneutralität 2035 auch energetischer Erneuerungen.

In der Frage der Finanzierung solcher Maßnahmen lenkt die WHS das städtische Augenmerk auf Förderprogramme wie das vom Land aufgelegte "Flächen gewinnen durch Innenentwicklung" oder die allgemeine Städtebauförderung. In Betracht komme außerdem, die nördlichen und östlichen Wohnquartiere der Kernstadt sowie Wohngebiete in Neckarwimmersbach für Sanierungsgebiete vorzusehen. Zumal jenseits des Neckars in zentraler Lage schon "städtebauliche Missstände" auszumachen seien.

In der Altstadt kommen sich auch aus Sicht der befragten Bürgerschaft unterschiedliche Nutzungsinteressen in die Quere. Denn dem Ruf nach ihrer Stärkung als Wohnstandort stehen ihre zentrale Funktion für Einzelhandel und Gastronomie entgegen. Nicht zu vergessen der besondere Altstadtcharakter mit den engen Gässchen und den unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden. "Ziel ist es, diese Gebäude durch eine sorgsame und schrittweise Sanierung und Modernisierung an die heutigen Wohnansprüche anzupassen", formulieren die Ludwigsburger. Eine Bestandsmodernisierung in diese Richtung trägt nach WHS-Auffassung aber auch dazu bei, dem Leerstands-Problem in der historischen City gegenzusteuern.

Was die Erschließung zusätzlichen Wohnraums angeht, könnte die Altstadt in verkehrlicher Hinsicht ein Problem bekommen. Denn eine vollständige Freigabe des als Fußgängerzone ausgewiesenen Areals für den Anwohnerverkehr würde dem Charakter der auch für Touristen und Gastronomie wichtigen schmalen Gassen vieles nehmen, befinden die Planer.

Was Eberbach als Wohnstandort sonst noch aufwerten könnte? Die Minderung des Verkehrslärms an entsprechend belasteten Straßen. Im Konzept wird deswegen zur konsequenten Umsetzung des vorhandenen Lärmaktionsplans aufgefordert. Zur Stärkung der Ortsteile als attraktive Wohnalternativen zu Kernstadt und Neckarwimmersbach werden schließlich auch Ausbau und Verbesserung der dortigen Infrastruktur zur Aufgabe gemacht. Wert zu legen sei auf belastbare Internet- ebenso wie ÖPNV-Verbindungen und die Beachtung der Bedürfnisse von Senioren und Familien.