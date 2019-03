Wie in Vianden in Luxemburg sollte bei Rockenau ein Pumpspeicher-Kraftwerk gebaut werden. Foto:Rainer Hofmeyer

Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. 1962 war eine ganz andere Zeit. Die Gesellschaft war auf wirtschaftlichen Fortschritt getrimmt. Auf die Tier- und Pflanzenwelt nahm man wenig Rücksicht. Der Schutz der Natur stand noch nicht auf der Tagesordnung, Ökologie war ein Fremdwort. Die Atomkraft breitete sich aus. Bis zum Anfahren des Kernkraftwerks Obrigheim waren es noch sechs Jahre. Von Wasserkraft am Neckar sprach man zwar - aus Kostengründen, nicht der Umwelt wegen.

Die 1921 gegründete Neckar AG nutzt die Kraft des fließenden Neckars, betreibt das kleine Laufwasserkraftwerk bei der 1933 im Rahmen der Neckarkanalisation gebauten Staustufe Rockenau. Ein Blick den dortigen Berg hinauf, auf den 518 Meter hohen Hebert, brachte die Planer auf eine Idee: Das wäre ein Gelände für ein Pumpspeicherkraftwerk. Dazu müsste auf dem Hebert ein künstlicher See angelegt werden.

Eine Diskussion in Gemeinderat und Bevölkerung über die Eingriffe in die Natur, wie heute beim Windpark Hebert, gab es seinerzeit nicht. Der Gemeinderat hätte das Vorhaben mehrheitlich befürwortet. Dass das Kraftwerk Hebert nicht gebaut wurde, lag am Ende lediglich daran, dass man in Eberbach Sorge um zwei Quellen im Kleinen Odenwald hatte.

Bürgermeister war dafür

Das Prinzip der Pumpspeicherkraftwerke: Aus einem unteren Gewässer wird in betriebsarmen Zeiten oder nachts mit billigem Strom Wasser in einen hochgelegenen See befördert. In diesem Fall hätte man das Wasser aus dem Neckar hochgepumpt. Tagsüber oder bei Spitzenbedarf lässt man das Wasser über einen Druckstollen ab und treibt im Tal Stromgeneratoren an. Dann wird der Strom zu einem höheren Tarif abgegeben - das ist die Geschäftsidee. Die heute beachtete ökologische Bilanz eines Speicherkraftwerkes bemisst sich nach der Herstellung des Pumpstroms. 1962 wäre der vom Kernkraftwerk Obrigheim gekommen.

Ein 90 000 Quadratmeter größer künstlicher See war 1962 nahe dem Kirchel geplant. Foto:Rainer Hofmeyer

Kahlschlag im Gelände, Umgraben des Bodens, Bau einer Betonwanne: Über 13 Fußballfelder groß hätte man den Wald auf dem Hebert abgeholzt, um den künstlichen Obersee anzulegen. 300 mal 300 Meter, 90.000 Quadratmeter, neun Hektar: So riesig sollte die freie Wasserfläche sein, die man nahe dem Kirchel schaffen wollte. Plus Umrandung, Zufahrt und Maschinenhaus mit Pumpen und Turbinen am Fuße des Berges. Man hätte zudem in 85 Metern Tiefe einen Druckstollen vom Berg oben zum Neckar getrieben - mit allen Folgen für die unterirdischen Wasserläufe. Veranschlagte Kosten: 50 Millionen Mark.

Die Neckar AG ist inzwischen eine Tochter der EnBW. Sie betreibt 24 Wasserkraftwerke am Neckar sowie 15 an Jagst, Kocher und Enz. Auf der Schwäbischen Alb läuft seit 1962 ihr Pumpspeicherkraftwerk Glems, nach dem in Eberbach geplanten Prinzip.

Bei Glems werden innerhalb von rund sechs Stunden 560.000 Kilowattstunden Strom produziert - wenn das Wasser aus dem See über dort 300 Meter Gefälle durch die Turbinen strömt. Beim Hebert hätte man sogar mehr Energie gewonnen, wahrscheinlich mindestens das Dreifache. Erstens wäre der Eberbacher See größer gewesen als der bei Glems. Und zwischen Hebert-Spitze und Neckar gibt es mit fast 400 Metern mehr Höhendifferenz, also mehr Wasser-Kraft.

Am 4. Dezember 1962 stand die "Errichtung eines Pumpspeicherwerkes auf dem Hebart in Eberbach durch die Neckar AG, Stuttgart" auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Der damalige Bürgermeister Hermann Schmeißer hatte zuvor bei Vianden in Luxemburg ein gleiches Kraftwerk besichtigt. Das war zwar größer als das in Eberbach geplante, konnte dem Stadtoberhaupt aber das Prinzip der Stromgewinnung verdeutlichen. Schmeißer war ganz und gar positiv gestimmt worden, sprach im Gemeinderat zum Antrag der Neckar AG von einem "begrüßenswerten Projekt".

Am 6. November hatte bereits eine Begehung des Heberts "mit allen von dem Vorhaben betroffenen Stellen" stattgefunden, organisiert vom Landratsamt. Der Landesgeologe sah "keine besonderen Gefahren für die Wasserversorgung". Das Wasser- und Schifffahrtsamt hingegen forderte lediglich "schärfste Sicherungsmaßnahmen gegen Sickerwasser". Letztlich hätte man aber die geeigneten Maßnahmen dazu getroffen.

Das Prinzip: oben der große Speichersee auf dem Hebert, unten der Neckar, Höhenunterschied fast 400 Meter. Turbinen erzeugen Ökostrom. Foto: Repro

Die Bedenkenlosigkeit des Landesgeologen teilte der Eberbacher Gemeinderat allerdings nicht. Man befürchtete durch den Bau nachteilige Auswirkungen auf Frischwasserquellen, so der Tenor im Ratsgremium.

Die Humpernquelle und die Ohrsbrunnenquelle auf der linken Neckarseite wären womöglich betroffen gewesen. Es könne nicht mit der Anlage des Pumpspeicherkraftwerks begonnen werden, ehe die Wasserversorgung von Eberbach, Rockenau und im Kleinen Odenwald sichergestellt sei.

Dem Startschuss für das Projekt Pumpspeicherkraftwerk Hebart stand also schließlich nur noch die Frage der Wasserversorgung im Wege. Schmeißer machte den Vorschlag, die Entscheidung zurückzustellen, bis die Trinkwassergewinnung der Stadt Eberbach und der Gemeinde Rockenau gesichert sei. Würde dies die Neckar AG garantieren, könne man dem Bau zustimmen. Dabei ging es jedoch nur um die Quellen bei Rockenau. Die Humpernquelle und die Ohrsbrunnenquelle sind übrigens längst vom Netz der Eberbacher Stadtwerke genommen.

"Landschaftliche Bedenken wurden nicht laut", berichten die Chronisten über den Verlauf der Sitzung des Eberbacher Gemeinderats. Gerade mal zwei Stadträte votierten gegen den Beschlussvorschlag. Es war eben Dezember 1962 - eine ganz andere Zeit.

Die Neckar AG hat das Vorhaben nicht mehr weiterverfolgt. Hätte die AG allerdings die Wasserversorgung garantiert, wäre jetzt ein Pumpspeicherkraftwerk mit 90.000 Quadratmetern Seefläche auf dem Gipfel des Heberts - und kein Platz mehr für Windräder.