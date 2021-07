Eberbach. (by) Der Bau- und Umweltausschuss hat am Montagabend den Bauanträgen der Lebensmittelmärkte Aldi und Lidl auf Abriss der bestehenden Gebäude und anschließendem Neubau zugestimmt. Beide wollen die Fläche auf fast genau 1200 Quadratmeter – knapp 200 mehr als bisher – vergrößern. Auf Anregung von Volker Brich (CDU) wurden die Anträge in einem Punkt geändert. Enthalten ist nun der Hinweis bzw. die Bitte, Dachform und Parkfläche so auszurichten, dass eine Photovoltaikanlage eingerichtet werden kann. Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung stimmte der Ausschuss den geänderten Bauanträgen zu.

Lidl will neben Abriss und Neubau zudem mehrere Werbeanlagen errichten. Die geplante Verkaufsfläche ist mit 1198,9 Quadratmetern minimal unter der Obergrenze von 1200. Geplant war neben der bisher schon bestehenden Ein- und Ausfahrt in der Untere Talstraße auch eine beidseitige Ausfahrt im Neuen Weg Nord. Dadurch wäre laut örtlicher Straßenverkehrsbehörde mit einem erhöhten Unfallaufkommen zu rechnen, weshalb sie empfahl, die bisherige Situation auch beim Neubau beizubehalten. Wie Bauamtsmitarbeiterin Annkatrin Gummel informierte, hat Lidl bereits entsprechende neue Unterlagen eingereicht, welche die bisherige Regelung für Ein- und Ausfahrt auch beim Neubau vorsehen. Auch Aldi plant neben der Ein- und Ausfahrt in Richtung Gütschowstraße zusätzlich eine beidseitige Ausfahrt in den Neuen Weg Nord vor. Auch hier wird empfohlen, die bisherige Regelung beizubehalten.

Auch beim Aldi-Markt ist künftig ein flach geneigtes Pultdach vorgesehen. Foto: Bayer

Sowohl bei Aldi wie auch bei Lidl soll die Nordwestfassade des Neubaus zu großen Teilen (Lidl) bzw. teilweise (Aldi) begrünt werden. Als Dachform ist jeweils ein flach geneigtes Pultdach vorgesehen. Aldi plant mit einer Verkaufsfläche von 1199,98 Quadratmetern.

"Wir mühen uns ab, klimaneutral zu werden und hier werden Dachflächen vergeudet", kritisierte Heiko Stumpf (CDU) die Pläne von Lidl, der damit seine Bedenken bestätigt sah. Er bezog sich dabei auf die geplante Dachneigung nach Norden, was eine Nutzung durch Photovoltaik unmöglich mache. Daher könne er dem Antrag nicht zustimmen. Bereits vorher hatte Professor Dietmar Polzin (Freie Wähler) wissen wollen, ob man Einfluss darauf habe, dass auf dem geplanten Pultdach Photovoltaikanlagen errichtet werden.

Wie Bauamtsleiter Detlef Kermbach informierte, gibt es ab 1. Januar 2022 eine Solarpflicht für Dächer von Nichtwohngebäuden, außerdem eine Pflicht zur Überdachung von Stellplätzen, wenn es mehr als 75 sind. Ausgenommen sind Stellplätze, die an der Straße liegen. Damit bestätigte er Rolf Schieck (SPD), der davon auch schon gehört hatte. Zudem habe man, so Kermbach, die Stadtwerke schon auf die geplante Dachform der Dicounter hingewiesen. Sie sollen wegen einer möglichen Nutzung für PV-Anlagen mit ihnen Kontakt aufnehmen.