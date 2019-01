Der Eingang zum Eberbacher Hallenbad in der Au. Foto: Martina Birkelbach

Eberbach. (cum) Mehr als zwei Stunden lang diskutierte der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Eberbacher Gemeinderats am Montag über die Zukunft des Eberbacher Hallenbads. Eine wegweisende Entscheidung fiel dabei nicht.

Ein Teil der Räte will erst die Finanzierbarkeit der verschiedenen Sanierungs- und Neubauoptionen in einer nichtöffentlichen Klausurtagung zum Eberbacher Haushalt im April abklopfen. Auch engere Kooperationsmöglichkeiten mit der Katzenbuckel-Therme in Waldbrunn sollen geprüft werden.

Die Verwaltung blitzte mit ihrem Vorstoß ab, aus finanziellen Gründen nur das Notwendigste für den Erhalt des Bads zu tun und es sonst so zu belassen, wie es ist. Denn selbst das kostete, bei fraglicher Dauerhaftigkeit, schon mindestens 1,6 Millionen Euro, und die zugrunde liegenden Zahlen sind schon mehr als zwei Jahre alt. Entsprechend soll das Thema auch nicht, wie ursprünglich geplant, nächsten Donnerstag im Gemeinderat auf den Tisch kommen und entschieden werden.

Die Verwaltung hob bei ihrem Vorstoß auf in den nächsten Jahren anstehende Pflichtaufgaben in Millionenhöhe ab. Laut der mittelfristigen Finanzplanung wächst der Schuldenberg von Stadt und Stadtwerken bis 2022 von 28,5 auf 52 Millionen Euro. Das wären 3600 Euro pro Kopf - laut Kämmerer Patrick Müller nicht mehr genehmigungsfähig. Da obendrauf noch sieben bis acht Millionen für ein neues Hallenbad? Utopisch.

Nur sieht vor allem die AGL die mittelfristige Finanzplanung als mit allen möglichen Projekten überfrachtet. "Ein Sammelsurium von Maßnahmen, das überarbeitet werden muss, um Spielraum für ein Hallenbad zu haben", sagte Peter Stumpf. Zudem seien die Zahlen der beiden Hallenbad-Gutachter Richter-Rausenberger von 2016 und Altenburg von 2018 nicht vergleichbar.

Dietmar Polzin (Freie Wähler) sah Auswirkungen einer engeren Kooperation mit Waldbrunn zu wenig berücksichtigt. Michael Schulz (CDU) nannte die vorgeschlagene Einfachstsanierung nach einem Ortstermin angesichts maroder Bausubstanz ein "Fass ohne Boden". Auch Förderungen seien zu wenig geprüft.

Rolf Schieck (SPD) wollte bei einem abgespeckten Neubau auch die Möglichkeit geprüft wissen, neben Schulen und Vereinen mehr Öffentlichkeit zuzulassen: "Es gibt auch Mittelwege." Heiko Stumpf (CDU) verwies auf ein noch älteres Gutachten, das eine Sanierung als "lebenserhaltende Maßnahme an einem todkranken Patienten" bezeichnete.

Ergebnis: Es wird weiterdiskutiert. Entweder intern bei der Haushaltsklausurtagung im April oder öffentlich in einer noch einzuberufenen Sondersitzung.