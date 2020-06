Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Zielstrebig betritt am Donnerstagnachmittag eine junge Frau den Eingangsbereich der Mehrzweckhalle der Dr.-Weiss-Schule. "Wann haben Sie Termin?", wird sie von DRK-Bereitschaftsleiter Nikola Ivacevic angehalten. "Um 17.30 Uhr." – "Dann müssen Sie bitte noch zehn Minuten draußen warten."

So wie ihr geht es an diesem Nachmittag vielen. Mehrere Menschen stehen zu jeder Zeit draußen vor der Tür – mit Abstand versteht sich. Sie warten darauf, zum Blutspenden eingelassen zu werden. Vorbei die Zeiten, als man einfach ankommen und sich bei der Anmeldung seinen Fragebogen abholen konnte. In Zeiten von Corona haben sich alle zuvor online oder telefonisch für einen bestimmten Termin anmelden müssen, damit Abstands- und Hygieneregeln eingehalten und Wartezeiten verringert werden können. "Immer nur zehn Personen pro 15 Minuten dürfen rein", erklärt Ivacevic, "damit man sich nicht im Weg steht."

"Dringend" hatte das Deutsche Rote Kreuz für vergangenen Donnerstag zur Blutspende in Eberbach eingeladen. Da die Operationstätigkeit nach wochenlangem Corona-bedingtem Shutdown in letzter Zeit wieder hochgefahren wurde, sei der Bedarf an Blutprodukten nun schnell gestiegen, hieß es von Seiten des DRK-Blutspendedienstes Baden Württemberg-Hessen. Und da Blutprodukte nur kurzfristig haltbar seien, habe man während des Shutdowns keine langfristigen Vorräte anlegen können.

Am Eingang misst DRK-Mitarbeiter Qotaiba Almoussa bei den Spendern Fieber.

Die Eberbacher ließen sich nicht lange bitten. Kommen laut Ivacevic in der Regel zwischen 160 und 200 Menschen zu den vier jährlichen Blutspendeterminen, so standen am Donnerstag 210 Spender auf der Terminliste – "und die werden wohl auch erreicht", ist Ivacevic überzeugt. Denn für ein paar Angemeldete, die nicht erschienen sind, kann hin und wieder ein nicht angemeldeter Spender dazwischengeschoben werden.

Vieles ist an diesem Nachmittag anders als gewohnt. Bereits am Eingang werden Name und Termin eines Spendewilligen mit der Anmeldeliste abgeglichen. Dann steht Händedesinfizieren auf dem Programm. Nachdem DRK-Helfer Qotaiba Almoussa mit einem Fieberthermometer die Körpertemperatur misst, überreichen Ivacevic oder seine Kollegin, DRK-Bereitschaftsleiterin Marion Vesper, dem Blutspender per Greifzange einen Mund-Nasen-Schutz. Der ist Pflicht für alle in der Halle. Mitgebrachte Masken dürfen nicht getragen werden.

In der Halle erwarten Spender oder Spenderin dann in einer Art Rundlauf mehrere Stationen, die es zu absolvieren gilt, bevor die Blutabnahme beginnen kann. Da ist zunächst die von ehrenamtlichen Eberbacher DRK-Helfern besetzte Anmeldung. Um Spender und Helfer bestmöglich vor einer möglichen Infektion zu schützen, ist der Bereich durch Plexiglaswände abgetrennt. An bereitgestellten Tischen davor sind anschließend Fragebögen auszufüllen, in denen beispielsweise der aktuelle Gesundheitszustand, zurückliegende Operationen oder Tätowierungen, Auslandsaufenthalte oder Medikamenteneinnahmen abgefragt werden.

Es folgt das "Labor", wo von Mitarbeitern des Blutspendedienstes aus Mannheim noch einmal die Körpertemperatur gemessen, der Eisenwert des Blutes und der Blutdruck ermittelt werden. Wird kein Ausschlusskriterium festgestellt, geht es zu Station vier, bei der drei Ärzte Fragebögen und Laborergebnisse kontrollieren und für Fragen zur Verfügung stehen. Danach heißt es, auf einem Stuhl Platz zu nehmen, bis eine der sechs Krankenschwestern des Blutspendedienstes den Spender zu einem freien Spenderbett begleitet.

Eine Gefahr der Übertragung von SARS-CoV-2 durch Blut sieht das RKI nach Angaben des DRK-Blutspendedienstes derzeit nicht: "Weil das Virus bei symptomlosen Personen im Blut nicht nachweisbar ist. Folglich werden Blutspenden derzeit auch nicht auf SARS-CoV-2 untersucht."

Zehn Betten stehen am Donnerstag in der Mehrzweckhalle: "So viele wie immer", sagt Ivacevic, "der Raum ist groß genug, dass die vorgeschriebenen Abstände von drei Metern zwischen den Bettenbuchten eingehalten werden können." Denn: Die Mitte der Halle ist diesmal leer. Konnten sich sonst Spender nach der Blutentnahme dort an einem reich bestückten Büffet stärken, so muss dies aus Hygiene-Gründen entfallen.

Ganz leer gehen sie dennoch nicht aus: Beim Hinausgehen dürfen sie sich ein Getränk und ein schokoladenes "Merci" mitnehmen. "Fürs nächste Mal haben wir einen kleinen Einkaufsgutschein als Dankeschön angedacht", bemerkt DRK-Frau Marion Vesper dazu. Derweil bereitet "Terminleiterin" Schwester Eva Deininger die nächste Spenderin vor. Sie zeigt sich zufrieden mit dem Verlauf des Nachmittags. "Die Nachfrage seitens der Spender ist gut", freut sie sich, "und dank der Terminvergabe gibt es keine Staus."

Auch die Spender selbst sehen den Ablauf positiv. Nach der Blutabnahme bieten Stühle und Liegen an der rückseitigen Wand ihnen die Möglichkeit, sich noch ein wenig auszuruhen, bevor sie die Halle durch den Hinterausgang verlassen.

Ob er zu Coronazeiten keine Bedenken hatte, sich Blut abnehmen zu lassen? Etwa wegen einer Ansteckungsgefahr? "Nein, überhaupt nicht", sagt Lukas Friedrich, während er den bandagierten Arm in die Höhe hält: "Trotz Corona wird ja Blut gebraucht." Dem stimmt auch seine Schwester Laura Friedrich zu. Beide sind heute zum elften Mal bei der Blutspende dabei. "Ich denke mir immer, wenn ich mal Blut brauche, bin ich ja auch froh, wenn ich es bekomme." Ob sie das gute Essen "danach" nicht vermissen? "Nein, kein Problem", versichern die beiden: "Wir kochen zu Hause."