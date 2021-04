Von Martina Birkelbach

Eberbach. Es gibt sie noch, die guten Nachrichten über außergewöhnliche Menschen: Mit ihren 88 Jahren hat Renate Waschk vier Tage lang das Gebiet um den Brunnen am Itterberg mit einer Schere vom Gestrüpp befreit. "Mich hat einfach die Wut gepackt, da habe ich angefangen – auch wenn ich mich danach kaum mehr bewegen konnte", erzählt sie lachend. Ihre Arbeit bewundert haben zwei Spaziergänger. "Wir fanden das einfach nur toll", erzählen die beiden. Sie haben Bilder gemacht und die Zeitung informiert.

Seit 19 Jahren wohnt Waschk in Eberbach, seit etwa zehn Jahren geht sie oft am Itterberg spazieren. "Dort ist so eine wunderbare Aussicht auf den Neckar, auf die Brücke, einfach herrlich", schwärmt sie. Das viele Gestrüpp rund um den Brunnen hat sie oft gestört. "Brombeeren, Efeu...alles zugewachsen. Das hat mich immer gegrauselt." In den vergangenen zehn Jahren ist ihrer Meinung nach nur einmal an einem Stamm etwas abgeschnitten worden, sonst "hat sich da nie etwas getan". Am Sonntag vor Ostern ist die 88-Jährige dann mit einer Schere losgezogen. Vier Tage lang hat sie jeweils an die vier Stunden das Gestrüpp abgeschnitten oder rausgezogen. Den Treppenaufgang hat sie ebenfalls gereinigt und auch der verdreckte Brunnen blieb nicht verschont. "Da hatte ich etwas Angst, dass da irgendein Getier drinnen ist, aber es ist alles gut gelaufen", berichtet Waschk.

An einem Abend war sie erst um 20.30 Uhr fertig. "Da wurde es schon dunkel und ich hatte langsam Angst. Ich traf dann eine Bekannte, die mich fragte, wo ich denn herkomme, so schmutzig. Ich war ja völlig verdreckt mit Erde." Diese Bekannte konnte kaum glauben, was Wasck erzählte und überzeugte sich einen Tag später selbst vor Ort. "Das ist ja nicht möglich", rief sie und war begeistert. Ostermontag hat Waschk dann mit der Arbeit aufgehört. "Es war mir eine Genugtuung und es hat Spaß gemacht", sagt sie. Auch wenn ihre Physiotherapeutin nicht ganz so begeistert davon war, dass sie sich der schweren Arbeit ausgesetzt hatte.

"Gartenarbeit bin ich gewohnt, wir hatten immer einen Schrebergarten", berichtet Waschk. Sie gibt trotzdem zu, dass ihr die Knochen jetzt noch ein bisschen wehtun, "aber es hat sich gelohnt".

Waschk ist mit ihren 88 Jahren auch sonst sehr aktiv, wenn nicht gerade Corona ist. Sie wandert mit dem Odenwaldklub, genießt Spaziergänge mit der Spaziergängergruppe und fährt Fahrrad mit der Radgruppe. Oft nutzt sie auch Angebote der Tourist-Info oder fährt und läuft mit ihrem Sohn raus in die Natur. "Wir haben hier so viele Möglichkeiten in die Natur zu gehen, so viele schöne Plätze und Wege", sagt sie.

Was sie allerdings vermisst, sind Sitzbänke. "Am Itterberg stehen in zweiter Höhe zwei Bänke und ein Tisch. Sonst gibts da aber nichts." Gerne würde sich Waschk auch mal auf einer Sitzbank ausruhen und den Ausblick und die Natur genießen. So bleiben ihr an ihrem nun gesäuberten Lieblingsplatz am Brunnen aber nur die Steine zum Draufsetzen. "Ich habe auch schon überlegt, eine Bank zu stiften. Wenn ich dann aber sehe, was mit den Sitzbänken etwa am Ohrsbergturm passiert... . Da sitzen die Leute mit Bierflaschen in der Hand auf den Lehnen, stellen die Füße auf die Sitzflächen. Das ist nicht schön." Dennoch würde sie sich über mehr Sitzbänke in und rund um Eberbachs Wälder sehr freuen.

Nun erholt sich die Seniorin erstmal von getaner Arbeit und genießt den Anblick ihrer Säuberungsaktion.

A propos, das Gestrüpp hat sie liegenlassen. "Ich habe noch überlegt, etwas mit nach Hause zu nehmen. Aber das kann ich nicht, das ist mir einfach zu schwer." Sie hofft nun, dass sich jemand findet, der es entsorgt. Natürlich hat sie auch Müll gefunden: "Plastik, Glasscherben, einen Trinkkarton – das habe ich alles extra sortiert", sagt die rührige Seniorin.