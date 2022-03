Flüchtlinge aus der Ukraine kommen in einem Ankunftszentrum an. Foto: dpa

Eberbach. (by) "78 Flüchtlinge aus der Ukraine sind aktuell in Eberbach ausschließlich privat untergebracht", informierte Bürgermeister Peter Reichert in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf eine entsprechende Bitte von Christian Kaiser (AGL) aus der Sitzung zuvor.

Die Stadt führe eine Wohnungsliste. 18 Wohnungen seien derzeit angeboten, nach dem Aufruf in der Presse seien weitere sechs hinzugekommen. "Wir werden noch viele brauchen", appelliert Reichert weiter an die Bürger zu prüfen, ob sie jemand unterbringen können. Der Arbeitskreis Asyl habe Unterstützung angeboten, die Volkshochschule plane Sprachkurse. Mit Sandra Wäsch sei man wegen Spenden in Kontakt.