Von Martina Birkelbach

Eberbach. Barbara Krawczyk und Tochter Mona Menges sind noch immer völlig überwältigt. Zum zehnten Mal haben sie sich an der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" beteiligt und dieses Mal – trotz oder vielleicht auch gerade wegen Corona – einen neuen Rekord erreicht: 270 Päckchen und über 1600 Euro Spendengelder, die für Transport, weitere Planungen und Umsetzung der Aktion verwendet werden, wurden abgegeben. Das Schaufenster in Barbaras Beauty Boutique in der Hauptstraße 25 war zum Ende hin "randvoll bis oben hin" mit bunten Paketen gefüllt.

Kürzlich haben die beiden Geschäftsfrauen gemeinsam mit Ehemann und Vater Roman Krawczyk sowie mit Mitarbeiterin Doris Lenz viermal Autos vollgeladen und die wertvollen Frachten nach Mosbach-Lohrbach zur Sammelstelle von Gertrud und Klaus Wolf gebracht. Demnächst gehen dann große Lastkraftwagen auf Reisen nach Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien oder auch in die Ukraine, wo dann auch die Eberbacher Päckchen an bedürftige Kinder verteilt werden sollen.

"Gerade da in diesem Jahr viele bedürftige Kinder und ihre Familien besonders unter den Covid-19-Umständen leiden, sollte man mitmachen und einen Glücksmoment schenken", hatten die Geschäftsfrauen vorab für die Geschenkaktion der christlichen Hilfsorganisation "Samaritan’s Purse" (Die barmherzigen Samariter) geworben. Dass es aber in diesem "Jubiläumsjahr" so viele werden, damit haben sie nicht gerechnet. In den vergangenen zehn Jahren lag die Anzahl der Päckchen im Durchschnitt bei 100 bis 200. Insbesondere für Mona Menges, die ihr Kosmetikstudio nun schon wieder seit November und auch noch den gesamten Dezember schließen muss, ist der "neue Rekord an Hilfsbereitschaft" persönlich ein großer Lichtblick in sehr schwierigen Zeiten. "Und vorab haben wir noch überlegt, ob sich wegen Corona überhaupt jemand an der Aktion beteiligt", erinnert sich Barbara Krawczyk.

Wie seit vielen Jahren hat sich auch diesmal wieder die evangelische Kirchengemeinde Neckarsteinach, organisiert von Familie Pfarrer Feick und Team, an der Aktion beteiligt. "Sie haben 80 Päckchen und 605 Euro abgegeben", so Barbara Krawczyk. Gepackt wurde diesmal allerdings nicht gemeinsam vor Ort, sondern jeder hat zuhause seinen Schuhkarton geschnürt. Fleißig dabei war auch die Grundschule Rothenberg: "Etwa 50 Pakete und 127 Euro haben sie gebracht". Eine Seniorin, die von Anfang an die Aktion unterstützt, hat es auf acht "besonders schön verpackte Schuhkartons" gebracht. Und auch eine Schönbrunnerin hat mit über zehn Paketen ihren Beitrag zum diesjährigen Rekord in Eberbach geleistet.