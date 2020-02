30 000 Züge täglich, drei Milliarden Fahrgäste im Jahr, mit der Auslastung am Anschlag: Bahnvorstand Berthold Huber erläutert in Eberbach, vor welchen Herausforderungen die Deutsche Bahn steht. Foto: Barbara Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Eine gute Nachricht hatte Bahn-Vorstand Berthold Huber am Donnerstagabend für die Eberbacher im Gepäck: "Wenn wir bis Ende des Jahres einig sind über das, was Sie als Kommune beitragen müssen, können wir 2021 mit der Modernisierung des Eberbacher Bahnhofs anfangen", lautete seine Antwort auf eine entsprechende Nachfrage von Bürgermeister Peter Reichert.

Reichert hatte die Aufnahme des Bahnhofs ins Bahnhofsmodernisierungsprogramm II des Landes Baden-Württembergs während der Fragerunde angesprochen, die dem Vortrag Hubers zum Thema "Die Deutsche Bahn bewegt" im evangelischen Gemeindehaus folgte. Eingeladen dazu hatte der Eberbacher Lions Club. Viele interessierte Bürger aus Eberbach und Umgebung füllten die Stuhlreihen. Als Lions-Präsident begrüßte Tobias Soldner den Vorstand für Personenverkehr der Deutschen Bahn AG (DB), Berthold Huber, als Referenten des Abends.

Wie es gelungen war, einen Mann nach Eberbach zu holen, der "den Regional- und Fernverkehr, also den größten Teil der Eisenbahn" verantwortet? Huber ist ein Cousin von Soldners Ehefrau Susanne Heimpel. Und da er in Heidelberg geboren ist und lange in Ziegelhausen gelebt hat, sei er gerne von Berlin an den Neckar gekommen – natürlich mit der Bahn "und auf die Minute pünktlich". Seit 1997 habe Huber verschiedene Geschäftsbereiche der DB geleitet, bevor er 2015 zum Vorstand für Personenverkehr ernannt wurde, stellte Soldner den Referenten vor.

"Ich diskutiere ausgesprochen gern über die Bahn", sagte Huber. Dabei sollte "nicht jede einzelne Signalstörung" oder Verspätung Inhalt seines Vortrags sein – "Flugausfälle sind viermal höher als Zugausfälle, und wenn man bedenkt, dass jeder Bundesbürger mit seinem Pkw im Durchschnitt 120 Stunden pro Jahr im Stau steht…"

Nein, Huber wollte seinen Zuhörern das Unternehmen DB in seiner ganzen Größe ein wenig näher bringen. "Was bewegt die Bahn? Wo kommt sie her? Wie hat sie sich entwickelt, und wo will sie hin?" Auf diese Fragen wollte Huber eingehen. Anhand einiger Zahlen machte er zunächst die Dimensionen deutlich, in denen die DB sich bewegt: Rund 33.000 Kilometer Streckenlänge, 5000 Bahnhöfe, knapp drei Milliarden Fahrgäste im Jahr, 30.000 Züge am Tag, 250 Millionen Tonnen Güterverkehr jährlich, 300.000 Mitarbeiter weltweit, davon über 200.000 in Deutschland.

"Die DB ist das größte Internet-Verkaufsportal nach Amazon", informierte Huber. "Wir bewegen also unheimlich viel" – Menschen, Güter und – "die Bahn bewegt emotional". Warum? Hierzu schaute Huber zunächst zurück in die Geschichte der Eisenbahn. War diese anfangs privatwirtschaftlich organisiert, so wurde sie mit zunehmender Größe bald verstaatlicht. Die Bahn wurde zum "großen Motor der Industrialisierung in Deutschland" und sie schuf "Mobilität für alle". Kurz: Die Eisenbahn wurde zum Instrument der Daseinsvorsorge, zu einem von Beamten geführten Teil des Staates, zu etwas, das die Menschen als "ihres" empfanden.

Mit dem Auto und der Zunahme des motorisierten Individualverkehrs schlitterte die Bahn in die Krise, "das Auto wurde gefördert, die Bahn geriet in den Hintergrund". Die Folge: Die Bahn schrieb enorme Verluste. Die bisherige Bundesbehörde wurde in die private Rechtsform eines "Staatskonzerns" überführt. Die Infrastruktur wurde zurückgebaut, was sich heute rächt. Denn inzwischen werde die Bahn als das umweltfreundlichste Verkehrsmittel von der Politik wiederentdeckt, so Huber. Der Güterverkehr nehme zu, Großstädte erstickten im Verkehr, Elektromobilität löse das Stau-Problem nicht.

Fazit: "Ohne die Eisenbahn sind Umwelt- und Verkehrsprobleme nicht lösbar." Die Nachfrage nach Mobilität steige, allein, "wir haben die Kapazität dafür nicht mehr".

Das Resultat: "Wir sind irre voll und verspätet." Wie sich das Qualitätsproblem lösen lässt? "Digitalisierung" heißt hier das Zauberwort. Durch eine konsequente Digitalisierung der Infrastruktur soll laut Huber der "Durchfluss" an Zügen erhöht werden, mit dem Ziel, alle deutschen Großstädte im Halbstundentakt zu vernetzen.

Doch dafür müssen neue Strecken gebaut werden, was wiederum bedeute: "Erst mal wird es schlechter" – durch Baustellen verschärfe sich zunächst die Situation. Da seien politischer Wille, ein breiter gesellschaftlicher Konsens und die Bereitschaft "Geld in die Hand" zu nehmen unabdingbar, um die "Generationenaufgabe" zu bewerkstelligen.

Für alle, die immer noch den privaten Pkw vorziehen, aus Furcht, sich im Zugausfall-, Verspätungs-, Anschluss-Wirrwarr der Bahn zu verirren, arbeite man derzeit an einem ausgefeilten Navigations-System für den Durchblick im öffentlichen Verkehr.

Nach reichlich Beifall für die 90-minütigen lebendigen und detailreichen Ausführungen eines Mannes, dem man die ehrliche Begeisterung für die von ihm vertretene Sache abnahm, läutete Soldner die Fragerunde ein. Dabei machten viele Teilnehmer in ihren Wortmeldungen deutlich, was sie am Thema "Deutsche Bahn" bewegte: Vorschläge für längere Umsteigezeiten oder Klagen wegen schlechter Zuganbindungen wurden laut, unterschiedliche Bahnsteighöhen bemängelt oder die Zunahme an Konkurrenz-Unternehmen im deutschen Schienennetz angesprochen.

Nach gut zweieinhalb Stunden beschloss Soldner einen "wundervollen, interessanten, spannenden Abend".