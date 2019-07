Eberbach. (ms) Eine Woche vor dem Motorrad Grand Prix von Deutschland, der von Freitag bis Sonntag auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal in der Nähe von Chemnitz ausgetragen wird, holte der 19-jährige Eberbacher Lukas Tulovic seine ersten drei WM-Punkte. Tulovic, der seine erste komplette WM-Saison im Kiefer-Racing Team aus Idar-Oberstein bestreitet, ging vom 27. Startplatz ins Rennen auf dem 4,5 km langen Rundkurs in Assen.

Tulovic hatte einen guten Start und lag nach der ersten Runde auf dem 25. Rang, nach vier Runden konnte sich der Odenwälder auf den 22. Platz verbessern. Nach der 12. Runde lag der KTM-Pilot, der am 15. Juni seinen 19. Geburstag feierte, auf dem 18. Rang und profitierte auch von vielen Stürzen. Nach 24 Runden überquerte Tulovic auf dem 13. Platz mit 30,817 Sekunden Rückstand auf Sieger Augusto Fernandez (SPA/Kalex) die Ziellinie und errang bei seinem elften WM-Start seine ersten drei WM-Punkte.

Tulovic bestritt mit sechs Jahren sein erstes Rennen und feierte im Vorjahr am 6. Mai als Ersatzfahrer beim Spanien-GP in Jerez sein Debüt in der Motorrad-WM. Sein bisher bestes WM-Ergebnis war der 16. Rang beim Frankreich-GP in Le Mans, dort ging er vom neunten Startplatz ins Rennen.

Tulovic ist der beste deutsche Newcomer in der Moto2-Klasse. Als bester deutscher Fahrer wurde Marcel Schrötter (Pflugdorf/Kalex) in Assen Achter, er hatte einen Rückstand von 13,567 Sekunden und ist mit 73 Punkten WM-Fünfter. Als Ersatzfahrer belegte Jonas Folger (Schwindegg/Kalex) nach einem Ausritt ins Kiesbett den 17. Platz. KTM-Pilot Philipp Öttl aus dem bayerischen Ainring war in Barcelona gestürzt, klagte über Übelkeit und musste auf den Start verzichten.