Eberbach. (cum) Neun Jahre steht das Dr.-Schmeißer-Stift in der Luisenstraße inzwischen leer. Jetzt soll eine Entscheidung über den Umbau des einstigen Vorzeigealtersheims zu betreutem Wohnen fallen. Am Dienstag, 26. März, sind die Mitglieder das Trägervereins Stiftung Altersheim in einer Versammlung um 18.30 Uhr im Pflegeheim Lebensrad im Schafwiesenweg dazu aufgerufen, die Sanierung des Stifts zu beschließen. Der Vorstand um den Vorsitzenden Hans Wipfler soll ermächtigt werden, alle dazu notwendigen Verträge abzuschließen und die entsprechenden Aufträge zu vergeben.

Davor gibt es noch einmal einen Überblick über den aktuellen Stand der Planungen und eine Aussprache. Bis vor einem halben Jahr hing der sieben Millionen Euro teure Umbau des Stifts zum betreuten Wohnen wegen einer Finanzierungslücke von einer halben Million noch am seidenen Faden.

Die Lücke wurde dank Spenden der Dietmar-Hopp-Stiftung, mehrerer Firmen, darunter der Gelita AG, und zahlreicher Privatleute geschlossen. Außerdem steht in der Versammlung eine umfangreiche Änderung der Satzung an.

Unter anderem wird der Vereinszweck an aktuelle Erfordernisse angepasst: Statt der Unterhaltung "eines oder mehrerer Altersheime", wie es in der alten Satzung heißt, soll der Verein künftig "Einrichtungen für betreutes Wohnen und Pflegeheime" betreiben.