Zahnarzt Dr. Bogdan Belcu am Dienstagabend nach Feierabend an seinem Schreibtisch. „Ich fühle mich von der Standespolitik etwas im Stich gelassen“. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Wir schauen dem Virus direkt ins Gesicht", sagt Dr. Bogdan Belcu. Deshalb fallen in der zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis Belcu und Fischer in der Itterstraße, sämtliche prophylaktischen Behandlungen aus. "Dringende Fälle, wie Füllungen, Wurzel- und Schmerzbehandlungen laufen weiter", erklärt Belcu.

Der Zahnarzt betont, dass er nur für seine Praxis sprechen kann, manch andere Praxen "haben schon ganz zu gemacht". Schutzausrüstungen und Desinfektionsmittel sind in seiner Praxis noch genügend vorhanden; "wir haben zum Glück reichlich vorbestellt". Desinfizieren und Lüften gehöre sowieso zum Standard, jetzt wurden unter anderem noch zusätzliche Desinfektionsständer für die Patienten am Ein- und Ausgang aufgebaut.

Andere Kollegen, weiß er, haben nicht mehr genug. Insgesamt fühlt sich Belcu in dieser außergewöhnlichen Situation "von der Standespolitik etwas im Stich gelassen". Auch weil Informationen "nur sehr schleppend" eintreffen.

"Viele Kollegen haben bereits Kurzarbeit beantragt, wir werden das wahrscheinlich auch tun müssen", so der Zahnarzt weiter. Er erklärt, dass der Raum, in dem die prophylaktischen Behandlungen durchgeführt werden, "normal" täglich von 7 bis 19 Uhr auf Wochen komplett belegt ist. "Das fällt jetzt alles ebenso komplett aus, die Unkosten laufen weiter."

Patienten, die bereits Termine für prophylaktische Behandlungen haben, "werden in der Regel über den Ausfall informiert". In Freiburg, hat er diese Woche gerade erfahren, gibt es inzwischen eine zahnärztliche Corona-Ambulanz. Das ist dann für die Menschen, die bereits erkrankt sind, aber dringend behandelt werden müssen. "Wie überall ist auch bei uns und den neun Mitarbeiterinnen eine Unsicherheit vorhanden", so Belcu.

Für dringende Behandlungen bittet der Zahnarzt, vorab anzurufen – aber das war natürlich auch schon vor Corona gewünscht.