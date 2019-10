Eberbach. (bnc) "Ich war wahnsinnig aufgeregt", erinnert sich Martina Greif-Trussina an den Abend des 2. Oktober, an dem ihre Buchhandlung in der Stadthalle von Rostock erstmals mit dem "Deutschen Buchhandlungspreis der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien" ausgezeichnet wurde. Seit 2015 wird der Preis alljährlich an kleine, unabhängige und inhabergeführte Buchhandlungen vergeben mit dem Ziel, "einer zunehmenden Wettbewerbsverschärfung zu Lasten des Kulturträgers ‚Buchhandlung‘ entgegenzuwirken". Jedes Jahr im Frühling hatte die Eberbacher Buchhändlerin sich seitdem um die Nominierung beworben.

Gemeinsam mit ihrem Team hatte sie in akribischer Kleinarbeit die Bewerbungsunterlagen zusammengestellt und dabei alles aufgeführt, was für eine Auszeichnung relevant sein konnte. Das Bereithalten eines anspruchsvollen und breit gefächerten Sortiments etwa, ein Veranstaltungsprogramm, durch das das kulturelle Leben vor Ort bereichert wird, oder auch ein ansprechender Internetauftritt gehören zu den diversen von einer Jury zu bewertenden Kriterien.

Im Juli flatterte schließlich der ersehnte Bescheid ins Haus: Die Buchhandlung Greif befand sich unter den Gewinnern des diesjährigen "Deutschen Buchhandlungspreises".

"Ich hatte schon gar nicht mehr damit gerechnet", sagt Greif-Trussina, zumal die Preise in den vergangenen Jahren überwiegend an Buchhandlungen in größeren Städten gegangen seien. Doch 2019 wollte die Jury ihr Augenmerk verstärkt auch auf solche im ländlichen Raum richten. "Ich dachte mir, ich versuche es noch ein letztes Mal", sagt Greif-Trussina. Und diesmal waren die Bemühungen von Erfolg gekrönt.

In welcher der drei möglichen und mit unterschiedlichen Preisgeldern dotierten Kategorien ihre Buchhandlung ausgezeichnet würde, das freilich sollte sie erst bei der Preisverleihung in Rostock erfahren. "Dienstagnachmittag fuhren wir los, meine beiden Töchter, mein Schwiegersohn, der für unsere Homepage verantwortlich ist, und ich", erzählt Greif-Trussina.

Von ihren Mitarbeitern konnte sie keiner begleiten: Sie waren in Urlaub oder erkrankt. Mitten in der Nacht kam man beim Hotel in Rostock an. Am nächsten Abend stand die Preisverleihung auf dem Programm. 118 prämierte Buchhändler mit Mitarbeitern und Familien waren angereist. Vertreter des Börsenvereins des deutschen Buchhandels zeigten Präsenz. Reden wurden gehalten.

Von Buchhandlungen als "geistigen Schatzkammern" und "Keimzellen unserer Debattenkultur und damit unserer Demokratie" sprach Kulturstaatsministerin Monika Grütters in ihrer Ansprache. Dann war er da, der große Moment: Für die Kategorie "Hervorragende Buchhandlungen" überreichte die Ministerin Martina Greif-Trussina - neben 99 weiteren Preisträgern dieser Gruppe - das mit 7000 Euro dotierte Gütesiegel. Danach war nur noch Feiern angesagt.

Was ihr der Preis bedeutet? "Sehr viel", sagt Greif-Trussina, sieht sie darin doch eine Anerkennung ihrer Arbeit und nicht zuletzt der zahlreichen Aktivitäten, "die man neben dem Geschäft für die Stadt und ihre Bevölkerung" anbiete. Ist er auch Ansporn? "Ja, auf alle Fälle", bekundet die Buchhändlerin.

Das Preisgeld will sie in den Umbau ihrer Buchhandlung investieren. An einem Wochenende im November soll dabei ein neuer Bodenbelag verlegt und der Kassenbereich neu gestaltet werden. Und natürlich sind auch schon die nächsten Veranstaltungen geplant, die wiederum für die Bewerbung um den Buchhandlungspreis 2020 von Bedeutung sein könnten. Denn eines steht nun für Martina Greif-Trussina fest: "Wir werden uns auch weiterhin bewerben. Das kann man - jedes Jahr."