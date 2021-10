Eberbach. (cum) Foreith und Timme, zwei spannende junge Talente, standen am Samstagabend im Depot 15/7 auf der Bühne. Vor der Bühne standen gerade einmal 20 Zuhörer im Raum verteilt. Den Musikern war es weitgehend egal: Hauptsache spielen, Hauptsache wieder live. "Es ist sehr lange her, dass ich auf einer Bühne stand", stellte Foreith fest, "saugeil hier!" – "Ich bin sehr dankbar, hier sein zu dürfen", sagte Timme, "es macht so Bock!"

Was die beiden so spannend macht: Beide sind jung, Foreith 24, Timme 21, beide stehen ganz am Anfang, spielen eigene Songs, haben auf der Straße Musik gemacht und beide lassen an dem Abend aufblitzen, dass da noch einiges mehr in ihnen stecken könnte.

Die Musik auf der Straße hat beide geprägt. Foreith hat damit vor drei Jahren in der Karlsruher Ecke angefangen. Timme eine Tour durch deutsche Städte hinter sich. Sich hinstellen, spielen, unbekannte eigene Stücke, die unmittelbare Ignoranz und Reaktion des vorbeihastenden Publikums direkt vor Augen – da muss man sich schon was einfallen lassen, wenn man auffallen will. Bei Foreith ist es die Stimme: kräftig, schnörkellos, ehrlich, mal hypnotisch, mal rau, mal sanft. Bei Timme ist es die Ausstrahlung auf der Bühne. Der 21-Jährige ist von der ersten bis zur letzten Sekunde im Rampenlicht enorm präsent.

Musikalisch gehen sie unterschiedliche Wege. Foreith singt auf Englisch teilweise vertrackte Balladen, manchmal fast schon Elegien. Seine Lieder handeln oft von Verlust, vom Alleinsein und Verlassenwerden wie das zerbrechliche "Astronauts and Dinosaurs". Inspiration für die Geschichten, die er singt, holt er sich oft aus Filmen und Computerspielen. Aber er hat auch Mutmacher-Stücke wie "Save your soul" oder das treibend-expressive "Surrender to your King" im Repertoire.

Eingängigen Deutschpop mit doppelbödigen Texten bringt Timme mit E-Gitarrist Dave Hentzschel auf die Bühne. Foto: Christofer Menges

Timme macht dagegen eingängigen Pop, der auf scheinbar leichten Füßen daherkommt, aber oft doppelbödige deutsche Texte trägt oder – wie "Alles auf einmal" – rhythmisch anspruchsvoll ist . Alles, was er singt, hat er selbst erlebt und in Liedern verarbeitet, sagt er. Mit "Nur um dich" war Timme schon bei SWR1 im Radio zu hören; beim Musikportal Spotify hatte der Song bereits mehr als 70 000 Hörer. Für den Auftritt in Eberbach hatte sich Timme Verstärkung mitgebracht: Jan Petersen am Stagepiano und Dave Hentzschel an der E-Gitarre. Geprobt hatten sie zu dritt vorher nur einmal.

Das Trio funktioniert dennoch – auch das eine Qualität. Nur das Repertoire eigener Songs reicht noch nicht für einen ganzen Abend. Deshalb streut die Band auch Coversongs ein: Tim Bendzkos "Nur noch kurz die Welt retten" sehr lässig im Santana-Stil, "Slow Hands" von Niall Horan ein bisschen zu glatt, Reinhard Meys "Über den Wolken" entspannt und weil es muss: Den Song hat Timme, wie er sagt, bei seinem allerersten Auftritt bei einem Seniorennachmittag gespielt. "Seither komme ich nicht mehr davon weg".

Wie es weitergeht? Noch ist Musik für beide ambitioniertes Hobby. Timme macht in Stuttgart eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann, Foreith ist Bankkaufmann. Doch Ziele haben sie. Timme will sich mit seiner Band einspielen, zu der noch Schlagzeuger Johnny Hammer stoßen wird. Sein neuer Song "Winter", der in Eberbach Bühnenpremiere feierte, wird Anfang nächsten Jahres online veröffentlicht. Auf weitere Liveauftritte hofft er, nur das nächste Konzert steht noch nicht fest. Foreith will die Zeit nutzen, um seine Solonummern ebenfalls mit Band einzuüben. "Ziel ist es, nächstes Jahr in voller Bandbesetzung zu spielen und dann richtig durchzustarten", sagt er.

Im Depot 15/7 geht es am Samstag, 6. November, 20 Uhr, mit Madera und Thursday in March weiter, das eine eine Nu-Metalcore-Band aus Freiburg und was für Freunde von Pantera, das andere eine Pop-Punk-Band aus Dreieich mit Sängerin und eher was für Fans von Avril Lavigne. Könnte spannend werden.